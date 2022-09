‘Novo Airão vive um novo tempo’, diz Wilson Lima ao destacar investimentos no município

Governador também esteve nas cidades de Beruri e Codajás, onde reafirmou compromissos com a população

Em agenda de campanha no município de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus), ontem (7), o governador do Amazonas e candidato à reeleição pelo União Brasil, Wilson Lima, afirmou, durante comício, que a cidade vive um novo tempo.

Acompanhado da primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima; do prefeito de Novo Airão, Frederico Júnior; e de candidatos ao da coligação “Aqui é Trabalho”, Wilson enfatizou que, em seu primeiro mandato como governador, fez mais pelo município do que outros governantes que tiveram oportunidade e não fizeram.

“O município de Novo Airão vive um novo tempo. Esse momento começou em 2019 e eu desafio qualquer governador que veio antes de mim me provar que fez mais do que eu por Novo Airão. Não existe esse governador que mais deu atenção para esse município. Esqueçam aquela velha Novo Airão, aquele município já é outro”, ressaltou Wilson.

Depois de realizar caminhada com a população de Novo Airão, ele reafirmou compromissos e falou sobre novas ações que serão executadas em seu próximo mandato como governador.

“Escrevam aí o compromisso que eu vou assumir: é o novinho aqui que vai entregar pavimentada e modernizada a AM-352, que vai dar dignidade para quem mora aqui”, disse Wilson ao se referir à obra que já teve seu contrato assinado e, em breve, as máquinas já estarão na rodovia.

O candidato também se comprometeu a solucionar problemas de regularização fundiária.

“As pessoas estão em seus terrenos, mas ficam com medo de que a Justiça possa chegar lá e desapropriar um pai ou mãe de família. Agora em novembro eu vou começar o processo de entrega de título definitivo em Novo Airão. Nós vamos devolver as terras para os verdadeiros donos, que é o povo que mora aqui”, disse Wilson.

O prefeito de Novo Airão ressaltou avanços alcançados na gestão de Wilson.

“Se não fosse esse governador, esse progresso não tinha acontecido. É o governador da nossa praça municipal, é o que nos deu mais de R$ 20 milhões de meio-fio, calçada e sarjeta. Foi esse governador que sonhou comigo em transformar essa cidade em polo turístico e na cidade mais bonita do interior do Amazonas”, detalhou Frederico Júnior.

Investimentos

O investimento total na infraestrutura de Novo Airão é de R$ 257 milhões, incluindo obras em andamento e concluídas. Wilson assinou contrato para a recuperação da Estrada de Novo Airão (AM-352), no valor de R$ 219 milhões, informou a assessoria da campanha.

Além disso, o Ilumina+ chegou nesta semana ao município, com a instalação de 1.540 pontos de LED.

“Esse é o governador que mais veio em Novo Airão e mais tem investido aqui nesse município. Nossa população está em peso com ele, fechada com Wilson Lima”, frisou Washington Lima, 30, operador de sistema.

Para revitalizar escolas, Wilson Lima investiu R$ 750 mil em melhorias de três unidades educacionais do município. Foram revitalizadas as escolas estaduais Joaquim De Paula; Danilo De Mattos Areosa e Balbina Mestrinho, segundo informações da assessoria da campanha.

Wilson Lima também investiu mais de R$ 2,2 milhões para incentivar a produção rural em Novo Airão, priorizando a agricultura familiar, ainda segundo dados da assessoria.

“O governador está de parabéns, a nossa associação, por exemplo, está bem satisfeita. Os investimentos dele no município foram um marco e a gente está muito feliz com isso”, disse o produtor rural Maycom Costa, 36.

Beruri e Codajás

Wilson também realizou caminhada no município de Beruri. Na cidade, o candidato à reeleição garante o Auxílio Estadual permanente para mais de 2.200 famílias e investiu mais de R$ 27 milhões na saúde, além de revitalizar escolas, entre outros avanços, conforme dados do relatório.

Durante passagem por Codajás, Wilson lembrou que inaugurou um novo Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) na cidade,com capacidade para atender mil alunos, e investiu mais de R$ 2 milhões na revitalização de sete unidades de ensino. No município, o Auxílio Estadual permanente alcança 1.752 pessoas e mais de R$ 20 milhões foram destinados à prefeitura para melhoria dos serviços de saúde.

Com informações da assessoria