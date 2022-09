No “jipe elétrico”, Amazonino iniciou semana percorrendo zonas Norte e Leste de Manaus

Candidato ao Governo do Estado estava acompanhado de seu vice, Humberto Michiles

O candidato ao Governo do Amazonas, pela chapa “A Força do Povo”, Amazonino Mendes (Cidadania), percorreu os bairros das Zonas Lestes e Norte de Manaus, na manhã ensolarada de hoje (19). Em aproximadamente duas horas de “jipada”, Amazonino sentiu o carinho dos eleitores no Conjunto Viver Melhor, nos bairros Jorge Teixeira, Lago Azul, Santa Etelvina, Cidade Nova, Cidade de Deus e Nova Cidade.

Amazonino estava ao lado do candidato a vice-governador, Humberto Michiles (PSDB), que conduzia o “jipe elétrico”, o veículo adaptado em um trio elétrico.

“Enquanto eles falam de mim, eu vou para as ruas conversar com meu povo. Eles precisam se preocupar com o povo que está relegado pelo poder público. Estamos na parada e vamos ganhar a eleição”, disse o ex-governador.

Após manter contato com eleitores, Amazonino iniciou a série de reuniões internas que tem marcado os últimos dias da campanha. Pela parte da tarde, o candidato ao governo gravou para o programa eleitoral e de conteúdos para as redes sociais.

Com informações da assessoria