Não bastasse o câncer, Preta Gil enfrenta o drama da separação, traição e muitas fofocas

O marido, Rodrigo Godoy, limita comentários e some das redes após críticas por separação de Preta Gil

Rodrigo Godoy, marido da cantora Preta Gil, foi alvo de críticas nas redes sociais após o jornalista Léo Dias vazar, nesta terça-feira (18), um vídeo em que o personal trainer é flagrado com uma outra mulher.

Nos comentários de seu Instagram, ele foi cobrado por, supostamente, estar envolvido com outra pessoa enquanto a cantora enfrenta o tratamento contra o câncer , um adenocarcinoma na porção final do intestino.

Diante das mensagens negativas, Rodrigo limitou os comentários e, até o momento, não se manifestou sobre o assunto.

Além disso, Rodrigo não compartilha uma foto em seu perfil desde 2022. A última postagem dele é do dia 23 de dezembro ano passado, desejando bom dia aos seus seguidores. No dia 12 de dezembro, ele postou uma foto sem camisa com um mar ao fundo e Preta reagiu com um emoji de coração.

O personal trainer, que também era produtor de Preta, também não é visto nas últimas publicações da cantora. Em fevereiro, durante o tratamento contra a doença, ela recebeu vários posts em um show particular e Rodrigo não apareceu nas imagens, o que já deixou alguns fãs desconfiados sobre o fim do casamento.

Além disso, apesar de seguir Preta no Instagram, ele não deixou mensagem de apoio nas últimas postagens dela relatando sua luta contra o câncer.

Preta Gil fala pela primeira vez após rumores de separação: “Verdades vindo à tona”

“Amores meus, hoje acordei numa espécie de pesadelo. Pelo meu estado de saúde muito grave esses dias, minha equipe, amigos, família e médicos me blindaram de fofocas que estavam saindo a respeito do meu casamento, mas, infelizmente, hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet”, começou ela em nota.

“Muitas coisas eu tomei conhecimento hoje e estou muito abalada. No meio das fofocas tem muitas mentiras, como, por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal….”, continuou.

A cantora finalizou o texto pedindo ajuda dos fãs.

“No mais, as verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz para me curar!!!! Beijos com amor, Preta”.

Com informações do gshow