Michiles vai ao Nova Cidade e reafirma que Amazonino vai construir 10 mil casas populares

O candidato a vice-governador na chapa “A Força do Povo”, Humberto Michiles (PSDB), reafirmou ontem (11), o compromisso do candidato ao governo Amazonino Mendes (Cidadania) em retomar, a partir de 2023, o programa de habitação do Estado com a construção de 10 mil casas populares com sistema de energia solar integrado.

No bairro Nova Cidade, zona Norte de Manaus, erguido pelo ex-governador Amazonino na década de 1990, Humberto Michiles informou que é determinação de Amazonino entregar as casas populares para as famílias de baixa renda a partir do ano que vem.

“O Amazonino construiu mais de 70 mil habitações, 10 mil casas só aqui no Nova Cidade, com recurso próprio do governo. E, logo no primeiro ano de governo, nós vamos iniciar a construção de 10 mil residências. O Amazonino sempre foi um visionário, e ele vai entregar as casas com sistema de energia solar. Você não vai pagar a energia. A única coisa que você vai pagar são os impostos”, comentou Humberto Michiles.

O candidato Jeová de Jesus (DC), que acompanhava Michiles e que lançou sua candidatura a deputado estadual, disse que decidiu apoiar Amazonino Mendes em razão do compromisso comprovado pelo legado erguido pelo ex-governador em Manaus e no interior do Amazonas. “O ex-governador Amazonino construiu 10 mil casas só no Nova Cidade. O Amazonino faz o que promete. Nós somos pessoas que realmente queremos o bem-estar dessa sociedade”, disse o candidato.

Eduardo Freitas Gomes, pensionista, reiterou o compromisso de Amazonino com as realizações no Amazonas. “O Amazonino é o candidato que promete e faz. Em todos os mandatos, ele prometeu moradia e cumpriu. E, agora, não é diferente. O Nova Cidade, Mutirão, Armando Mendes, tudo isso foi construção do Amazonino”, relembrou o morador do Novo Cidade.

Além da retomada das entregas de casas populares, Amazonino e Humberto vão garantir também o aumento do auxílio estadual, hoje, praticado em R$ 150 para R$ 450; a expansão do programa Leite do Meu Filho para todo o estado; e um adicional financeiro e mais cestas básicas às mães que são chefes de família, informa a assessoria da campanha.

