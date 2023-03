MC Guimê e Cara de Sapato são eliminados do BBB 23 por desrespeito à mexicana Dania

Tadeu Schmidt faz o anúncio ao vivo no programa na noite de hoje (16)

“Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Temos na nossa casa uma visitante…e, como todas as mulheres, merece respeito absoluto. A partir de tudo que vimos e ouvimos, não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram dos limites ontem”.

O apresentador pede que os brothers se retirem e saiam da casa pelo Confessionário. Os confinados ficam em choque com a decisão e Dania Mendez começa a chorar. Ela explica que não fez nada para prejudicá-los.

Guimê e Sapato afirmam que não sabem o que aconteceu. “Fiquem com Deus, força!”, diz o cantor.

Eles se retiram e a visitante chora muito. “Desculpa”, ela diz. Os brothers a consolam. “Não é culpa sua”. “Por favor, não se culpa”.

Tadeu conversa com Dania

Tadeu volta para falar com a modelo na casa e justifica a decisão do programa.

“Não tem nada a ver com o que você falou, é uma decisão nossa. Não foi tomada por nada que você disse. Essa culpa não é sua. Fique tranquila, a gente não quer ver você chorando”.

No início do programa, o apresentador já tinha comentado: “Tivemos acontecimentos sérios, providências precisam ser tomadas”.

Logo depois, o programa mostrou um vídeo de Dania Mendez no Confessionário em que a modelo explicou a situação: “Sapatito tentou me beijar. Tranquila, não esperava, foi muito rápido. Foi um beijo que eu não esperava (…) “Estou feliz, quero conhecer mais todos…Ele estava bêbado, não fez na má intenção (…) Qualquer situação em que eu me sentir desconfortável, avisarei”.

Ela fala também sobre Guimê: “Acho que todos nós bebemos muito.”

Entenda: MC Guimê e Dania

Os fatos aconteceram na noite de quarta-feira, durante a Festa do Líder de MC Guimê. Na ocasião, atitudes de brothers com Dania Mendez repercutiram fora da casa.

MC Guimê e Dania Mendez ficaram próximos em alguns momentos. Eles conversaram, cantaram músicas juntos e tiraram fotos para o #FeedBBB com os outros brothers.

Em certo momento, a visitante precisou colocar gelo sobre a mão após ter escorregado na pista de dança. MC Guimê a ajudou nessa tarefa, e os dois foram para a cozinha do VIP para pegar um recipiente com gelo.

Voltando para a festa, o cantor e a mexicana batiam papo próximos à pista de dança e tiravam fotos quando MC Guimê desceu a mão sobre as costas da visitante. Como reação, Dania Mendez pegou o braço do cantor e o puxou para frente. MC Guimê, então, abraçou a influenciadora. O momento repercutiu na web.

Enquanto a festa rolava do lado de fora da casa, Cara de Sapato e Dania Mendez estavam no Quarto Fundo do Mar conversando com Domitila Barros. A sister ajudava na comunicação entre o lutador e a mexicana, quando Cara de Sapato deu um abraço em Dania Mendez e aproveitou o momento para tentar dar um beijo nela e acabou dando um selinho na visitante.

Depois, o lutador protagonizou mais momentos na cama com Dania. O atleta chegou a usar o edredom para disfarçar. Mais tarde, antes de ir dormir, o lutador conversou com Amanda sobre o que aconteceu. A médica brincou com o brother dizendo que ele está “enamorado” e que já estava de carinho com a mexicana antes.

Com informações do gshow