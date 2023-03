Márcio André Brito, diretor do Ipem-AM, será o novo presidente do Inmetro

A edição nº 46, do Diário Oficial da União (DOU), desta quarta-feira, 8/3, traz a portaria nº 1.956/2013, referente à nomeação do engenheiro ambiental amazonense, Márcio André de Oliveira Brito, 44, como o novo presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Ao longo de 12 anos, Márcio André foi presidente do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-AM). Natural de Manaus, Márcio André possui 28 anos de experiência na área de metrologia.

O engenheiro iniciou a sua carreira profissional aos 17 anos, no Ipem-AM, como estagiário, onde posteriormente exerceu as funções de agente fiscalizador, gerente de Metrologia Legal, chefe de departamento, coordenador, metrologista, diretor técnico em exercício e assessor da presidência do Inmetro. No período 2011 a 2023 esteve à frente da autarquia como diretor-presidente, cargo que ocupou até fevereiro de 2023.

À frente do Ipem, Brito viabilizou a construção da sede própria da autarquia, e do terminal de cargas perigosas, volumetria e cronotacógrafo – que serve como modelo padrão para todos os órgãos delegados do Inmetro -, no Distrito Industrial, zona Sul; capacitou e valorizou os servidores da autarquia; implementou embarcações fluviais, adaptadas com laboratórios, possibilitando a execução das atividades de fiscalização metrológica e de avaliação da conformidade, visando atender os municípios e calhas dos rios do Amazonas – que rendeu uma premiação internacional; implantou dez escritórios regionais nas cidades polos do interior, além da sede regional do Ipem em Itacoatiara; entre outras benfeitorias.

Representações

Em 2021, Márcio André foi eleito por unanimidade presidente da Associação Nacional dos Órgãos Delegados do Inmetro (Anodi), onde há dois anos acumula a presidência da associação, coordenando as articulações institucionais e projetos dos Institutos de Pesos e Medidas do Brasil, junto ao Inmetro e demais órgãos estaduais e federais.

Em 2016, foi eleito representante da região Norte no conselho gestor do Inmetro e presidente do Fórum dos Dirigentes Máximos dos Órgãos Delegados do Inmetro. E, após dois anos, foi nomeado assessor especial do presidente do Inmetro.

Em 2011, foi eleito por unanimidade, representante da região Norte na Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ/Inmetro). No ano seguinte, foi reeleito e aprovado pela Coordenação Geral da RBMLQ/Inmetro, como membro efetivo da Câmara Setorial de Metrologia Legal do Inmetro, onde permanece até hoje.