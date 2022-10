Manaus vai ganhar mais quatro Centros de Convivência, em novo mandato de Wilson

O governador do Amazonas e candidato à reeleição, Wilson Lima (União Brasil), vai construir mais quatro Centros de Convivência da Família e do Idoso nas zonas sul, norte e leste de Manaus. O compromisso faz parte do plano de governo de Wilson e tem o objetivo de ampliar a oferta de atividades que promovam a qualidade de vida de crianças, adolescentes, adultos e idosos.

“Vamos continuar investindo em obras e estruturas que mudam a vida das pessoas para melhor. Nossos centros de convivência são importantes para as famílias, para nossos jovens e idosos, que podem contar com esses espaços para atividades de esporte, lazer, cultura e atendimentos também da área social”, disse Wilson.

O plano de governo contempla a construção de um Centro Social no bairro Aparecida, na zona sul de Manaus. Outros dois Centros de Convivência do Idoso serão construídos, um na zona norte e outro na zona leste. E a zona leste também vai ganhar um Centro de Convivência da Família.

Os Centros Estaduais de Convivência têm por objetivo prevenir situações de risco, desenvolver potencialidades e fortalecer vínculos familiares e comunitários através de serviços, programas e projetos continuados de convivência e socialização de famílias e de indivíduos. Nesses locais são desenvolvidas diversas ações como atividades socioeducativas, físicas, artísticas, visitas domiciliares, educação, cultura e lazer, entre outros. Atualmente, Manaus possui seis Centros de Convivência da Família e um Centro de Convivência do Idoso.