Manaus terá mais de 200 salas de vacina abertas hoje para o ‘Dia D’ de multivacinação

A Prefeitura de Manaus promove hoje (20), o “Dia D” da campanha nacional de multivacinação, que busca ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes contra diversas doenças imunopreveníveis. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) coordenará uma megaestrutura com 229 salas de vacina, distribuídas por toda a cidade, abertas das 8h às 16h.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, informa que o planejamento para o “Dia D” foi discutido ao longo desta semana com todos os Distritos de Saúde (Disas) da capital (Norte, Sul, Leste, Oeste e Rural). As equipes de saúde irão oferecer as vacinas em pontos estratégicos da cidade, conforme as particularidades de cada região.

“Pedimos que as famílias reservem um tempinho do seu dia para buscar nossos vacinadores e garantir a imunização de seus filhos. É um gesto de amor e cuidado, não apenas com seu círculo familiar, mas com toda a sociedade”, afirma Shádia.

No “Dia D”, de acordo com a secretária, além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), os usuários poderão encontrar as vacinas em igrejas, escolas, estabelecimentos comerciais, associações comunitárias, dentre outros pontos que estarão funcionando para a mobilização.

“A campanha tem como público-alvo todos os bebês, crianças e adolescentes, de 0 a 14 anos de idade, que devem estar acompanhados de responsáveis com 18 anos ou mais. O calendário básico prevê 18 imunizantes para esse público, então é importante levar a caderneta de vacinação para que sejam avaliadas quais doses estão faltando”, observa.

A lista com os endereços das salas de vacina do “Dia D” da campanha de multivacinação pode ser acessada no site semsa.manaus.am.gov.br, e também nas redes sociais oficiais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook). Além do cartão de vacina, os usuários precisam apresentar documento de identidade com foto e CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS).

Campanha

Devido à confirmação de um caso de poliomielite no Peru, que faz fronteira com o Amazonas, o Ministério da Saúde antecipou o início da campanha de multivacinação no estado, no dia 13/5. A mobilização deve se estender até o próximo dia 25.

Em Manaus, conforme a gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, são ofertadas 171 salas de vacina durante a rotina. Para facilitar o acesso dos usuários, nove unidades estendem o funcionamento até 20h em dias úteis, e abrem aos sábados de 8h às 12h.

“A cidade de Manaus, assim como o restante do país, apresenta coberturas vacinais muito abaixo da meta, e isso significa que corremos risco de sofrer com o retorno de doenças já controladas ou erradicadas”, alerta Isabel.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que o público de 0 a 14 anos residente em Manaus é estimado em 551.268 pessoas. A meta preconizada para as 18 vacinas do calendário básico é de 95% de cobertura, mas apenas a vacina BCG está acima da meta na capital amazonense.

“Esses imunizantes protegem os jovens contra doenças graves, como poliomielite, sarampo, febre amarela, influenza, tétano e difteria. Muitas dessas enfermidades não são vistas hoje em dia porque existe a vacinação, e precisamos continuar vigilantes”, pontua.

A enfermeira destaca que metade das vacinas do calendário básico são aplicadas nos primeiros 12 meses de vida, o que exige uma maior atenção e participação dos pais de crianças menores de 1 ano de idade. Segundo o IBGE (2021), esse público é estimado em 34.592 bebês.

Influenza

Na última quinta-feira (18), a Prefeitura de Manaus liberou a vacina contra a influenza para toda a população, a partir de 6 meses de idade. O público pode aproveitar a mobilização do “Dia D” de multivacinação para acessar as salas de vacina e receber o imunizante contra a doença, inclusive jovens a partir de 15 anos e adultos.

“Temos 350 mil doses da vacina contra a influenza disponíveis no município, que serão ofertadas até o esgotamento dos estoques”, reforça Isabel.

Com informações da Semsa