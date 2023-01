Maior site de buscas, Google atualiza cargo de Bolsonaro: ‘Ex-presidente do Brasil’

A alteração ocorreu nos primeiros momentos de 2023

• O cargo de Jair Bolsonaro foi atualizado pelo Google para “ex-presidente do Brasil”;

• A alteração ocorreu nos primeiros momentos de 2023;

• Oficialmente, Bolsonaro ainda não deixou a Presidência da República.

O maior site de buscas do mundo, o Google, atualizou nas primeiras horas de hoje (1) o cargo de Jair Bolsonaro (PL), passando a classificá-lo como “ex-presidente do Brasil”.

Bolsonaro desembarcou na última sexta-feira (30) em Orlando, nos Estados Unidos, para passar férias e não entregar a faixa para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele está hospedado em um condomínio de luxo, casa de férias do ex-lutador de MMA José Aldo.

Embora a empresa americana tenha atualizado o cargo, Bolsonaro ainda não deixou oficialmente a presidência da República e, por conta da viagem aos Estados Unidos, o vice-presidente e senador eleito, pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão (Republicanos), é o responsável pelo cargo neste momento.

Em suas contas oficiais no Facebook, Instagram e Twitter, Bolsonaro ainda não mudou a descrição e continua se identificando como presidente da República. As contas oficiais do Palácio do Planalto também não foram alteradas.

A posse do presidente eleito Lula já está em andamento iniciada às 14h, momento em que acontece a sessão solene de posse no Congresso Nacional.

Após esse momento, Bolsonaro poderá ser classificado como ex-presidente do Brasil.

Com informações do Yahoo