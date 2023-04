Lutador inglês pede namorada em casamento após vencer luta no Bellator 293, nos EUA

Realizado na noite de ontem (31), na reserva indígena de Temecula (EUA), o card do Bellator 293 contou com um momento inusitado após o anúncio de um resultado oficial. Assim que foi declarado o vencedor de sua luta, o inglês Luke Trainer aproveitou que estava ao vivo na TV e pediu sua namorada em casamento.

O registro foi curioso e contrastou com o clima agressivo da disputa entre Luke e seu rival Sullivan Cauley, que durou pouco menos de três minutos e terminou com um estrangulamento aplicado pelo atleta de 27 anos.

Apesar de ter sido pega de surpresa com o pedido de casamento, a namorada do lutador aceitou de prontidão e beijou o amado no cage, para delírio da torcida que compareceu ao evento no estado da Califórnia. Curiosamente, a disputa foi a responsável por abrir o card principal e a transmissão ao vivo na TV americana.

Derrota brasileira

O peso-pesado Marcelo Golm foi o responsável por protagonizar a luta principal do evento. No entanto, o brasileiro, ex-atleta do UFC, foi nocauteado no terceiro round, após dominar parte da disputa com um bom controle na luta de solo.

Uma luta antes, a veterana de 40 anos Cat Zingano superou a irlandesa Leah McCourt para anotar sua quarta vitória na organização. Desta forma, a americana voltou a entrar em rota de colisão direta com a brasileira Cris Cyborg, campeã dos pesos-penas (66 kg).

Com informações da AgFight