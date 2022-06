Joelma deixa hospital dançando após internação por diversas sequelas de Covid

Após preocupar fãs pelo inchaço no rosto, Joelma foi diagnosticada com esofagite, gastrite e um edema — complicações possivelmente decorrentes da Covid-19. Isso porque já contraiu a doença quatro vezes.

Felizmente ela recebeu alta ontem (11) e deixou o hospital dançando.

De acordo com o boletim médico: “Informamos que a paciente Joelma da Silva Mendes teve alta hospitalar na manhã deste sábado (11) em ótimas condições. Ela seguirá seu tratamento a partir de agora em sua residência”. A equipe da cantora também fez questão de agradecer o apoio dos fãs:

“Aproveitamos para agradecer todo carinho, amor e orações de todo público”.

No Instagram, a cantora compartilhou o vídeo do momento em que recebeu alta. Ao lado dos médicos e enfermeiros, ela dançou para garantir que está bem.

Joelma se internou depois de preocupar os fãs na semana passada ao surgir com o rosto inchado. Ela se apresentou em Parauapebas, no Pará, dessa forma, registros do show repercutiram.

Depois de alguns dias, a cantora resolveu se consultar em um hospital em São Paulo. Desde então, fez exames e o diagnóstico foi divulgado ao público na última quinta-feira (09).

“Durante os exames, a cantora foi diagnosticada com um quadro de esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus. Durante a internação, houve melhora significativa do quadro de edema”, informou a assessoria.

Nesse sentido, por orientação médica, “ela deverá permanecer em repouso em casa por 7 dias com alimentação adequada e os cuidados necessários”.

Com informações do Terra