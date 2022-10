Inscrições para concurso do INSS encerram hoje

As inscrições para o concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) com mil vagas de técnico do seguro social foram prorrogadas até as 23h59 desta terça (4).

A procura foi tão grande que o site cebraspe.org.br, onde as inscrições são feitas, ficou fora do ar. A instabilidade ocorre em todos os navegadores de internet. No Twitter, candidatos relataram preocupação com a possibilidade de perder o prazo da seleção.

O Cebraspe, responsável pela seleção, informou que está trabalhando para restabelecer os sistemas “o mais breve possível”. Segundo o INSS, a retificação do edital com a alteração do prazo de inscrição será publicada no Diário Oficial desta terça.

O governo já estimou que a seleção poderá receber 1,5 milhão de inscrições. No último concurso do INSS, publicado em dezembro de 2015, foram mais de 1 milhão de participantes para 950 vagas e o cargo de técnico do seguro social teve disputa de 1.304 candidatos por vaga.

O cargo de técnico do seguro social exige ensino médio completo e tem salário de até R$ 5.905,79 para jornada de 40 horas semanais. As mil vagas estão distribuídas nas 97 gerências executivas do instituto localizadas em todo o país. Do total, 708 são para ampla concorrência, 90 para pessoas com deficiência e 202 para negros.

A taxa de inscrição, no valor de R$ 85, poderá ser paga até o dia 21 de outubro. Candidatos que atendem aos critérios podem conseguir a gratuidade (clique aqui para saber as regras).

As contratações estão previstas para 2023. Quem for aprovado precisa ter certificado de ensino médio ou curso técnico expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC (Ministério da Educação) com conclusão até a data da posse.

As provas estão previstas para o dia 27 de novembro, com duração de 3h30. Serão 50 questões sobre conhecimentos básicos e 70 questões sobre conhecimentos específicos. O concurso terá duas fases, ambas eliminatórias, com prova e curso.

O QUE FAZ UM TÉCNICO DO SEGURO SOCIAL

A principal função é atender ao público. Outras atribuições são assessorar os superiores hierárquicos em processos administrativos, realizar atividades ligadas a reconhecimento de direitos previdenciários, direitos vinculados à lei 8.742/93 e outros sob a responsabilidade do INSS.

A função também prevê desenvolver atividades de instrução, tramitação e movimentação de processos e documentos, fazer estudos, pesquisas e levantamentos de informações, elaborar minutas de editais, contratos, convênios e demais atos administrativos e normativos do instituto e avaliar processos administrativos, oferecendo subsídios à gestão nos aspectos preventivos e para as tomadas de decisão.

CONCURSO INSS 2022

Total de vagas: 1.000

Cargo: técnico do seguro social

Escolaridade: ensino médio

Salário: até R$ 5.905,79

Taxa: R$ 85 (pagamento até 21 de outubro)

Onde se inscrever: cebraspe.org.br

Provas: previstas para 27 de novembro

Curso eliminatório: previsto para janeiro de 2023