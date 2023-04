Prefeitura de Manaus integra 25 novos servidores aprovados em concurso da Semef 2019

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), promoveu nesta terça-feira, 4/4, uma integração com os 25 novos servidores aprovados no concurso de 2019 da secretaria, para os cargos de técnicos de Tecnologia da Informação, assistentes técnicos programadores e assistentes técnicos de suporte. Os servidores foram nomeados ao longo dos últimos seis meses e já estão em pleno exercício de seus cargos.

Conforme o analista de Tecnologia da Informação da Semef responsável pela integração, Eudo Assis, os novos servidores estatutários vieram para somar em vários aspectos, não só da Secretaria de Finanças, mas sim com toda a Prefeitura de Manaus.

“Eles já estão atuando nas áreas de sistemas tributários, prestação de serviços a servidores e população, sistemas para melhoria de pagamentos do Tesouro municipal, para o setor de Orçamentos, Administrativo, além de infraestrutura do datacenter municipal, comunicação de dados, serviços de e-mail, wi-fi para população e todas as áreas do município”, disse o servidor.

Assis também informou que, dentro de um a dois meses, a Prefeitura de Manaus, por meio da Semef, convocará ainda mais seis programadores e um técnico de suporte, para fechar o novo quadro de servidores da subsecretaria de Tecnologia da Informação da Semef.

*Com informações da assessoria