Hospital Nilton Lins oferta novos serviços e exames de imagem

O Centro de Imagens do Hospital Nilton Lins (HNL) passa a contar, a partir desta semana, com mais uma especialidade: os exames de raios X panorâmicos, que são utilizados para visualizar todas as estruturas faciais e ortodônticas, incluindo dentes, maxilar e mandíbula.

Localizado no bairro Parque das Laranjeiras, a unidade de saúde já é referência em exames de tomografia, mamografia, ultrassonografia e raios X, com uma das mais modernas estruturas de Manaus, desde os equipamentos e excelência dos profissionais ao amplo estacionamento.

Os atendimentos são feitos diariamente e os agendamentos podem ser marcados via WhatsApp – pelo número (92) 3643-2133 – ou diretamente na unidade de saúde.

Atendimento

Desde a retomada de suas atividades em março deste ano, o Hospital Nilton Lins também já reabriu seu centro cirúrgico para procedimentos de baixa e média complexidade e também os atendimentos ambulatoriais em Oftalmologia, Dermatologia, Ginecologia, Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Geral e Ortopedia.

Também já estão à disposição do público uma série de serviços no setor de Clínicas Integradas.

Com tarifas sociais acessíveis para toda a sociedade, as clínicas dispõe de consultas e atendimentos em Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia, Psiquiatria e Nutrição.

Os agendamentos e a consulta de horários também estão disponíveis pelo WhatsApp (92) 3643-2133.

