Hospital Nilton Lins amplia cobertura em convênios com Geap e Bradesco Saúde

O Hospital Nilton Lins (HNL) é o mais novo credenciado pela Geap Autogestão para atendimento de seus associados no Amazonas.

Criada em 1945, a entidade sem fins lucrativos atua na área de planos de saúde para servidores públicos federais e seus dependentes, e tem como foco o modelo assistencial de prevenção de doenças e de melhoria da qualidade de vida de seus mais de 600 mil beneficiários em todo o país.

De acordo com o gerente administrativo do HNL, Allan Monteiro, o convênio consolida o HNL, localizado no bairro Parque das Laranjeiras, na zona Centro-sul de Manaus, como uma das principais referências do setor na região Norte e que desde a retomada de suas atividades em 2020, segue com um amplo programa de investimento em sua estrutura, aquisição de novos equipamentos e na contratação de profissionais reconhecidos por sua excelência.

Ainda segundo Monteiro, o convênio com a Geap inclui atendimentos e consultas nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional.

“O Hospital Nilton Lins dispõe de uma das mais modernas estruturas para atender o público de Manaus, com tarifas especiais e agendamento on-line, para proporcionar a maior comodidade, agilidade e melhor atendimento das demandas “, avaliou.

Bradesco

Seguindo com a expansão de suas atividades, o HNL também é credenciado desde agosto deste ano, com o plano Bradesco Saúde, um dos principais do país, para realizar os atendimentos de Psicologia, Nutrição, Fisioterapia e Fonoaudiologia de seus associados no estado.

Além dos novos convênios, o Hospital Nilton Lins também já atende os associados dos planos You Saúde, do Fundo de Saúde do Exército Brasileiro (Fusex), servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e os associados da Ordem dos Advogados do Brasil-Amazonas (OAB-AM), além de pacientes particulares.

Todas as consultas e exames são realizados mediante agendamento prévio pelo número de WhatsApp (92) 3643-2133 ou diretamente no hospital, localizado no bairro Parque das Laranjeiras, no campus da Universidade Nilton Lins.

