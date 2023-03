Hemoam convoca doadores de sangue dos tipos O+ e O- devido ao estoque crítico

O esvaziamento de doadores nos últimos dias deixou o estoque de sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) crítico. O órgão convoca doadores de sangue do tipo O+ e O- para comparecerem ao hemocentro para doação.

O abastecimento crítico é uma ameaça ao atendimento de transfusão na rede pública e privada de saúde, podendo comprometer a realização de procedimentos como cirurgias e transfusões para pacientes de doenças crônicas e câncer, além de vítimas de acidentes.

Na última terça-feira, o Hemoam registrou apenas 130 doações e continuou a registrar ausência de doadores no decorrer da semana. Para regularizar o estoque, são necessárias 200 a 250 doações por dia.

Requisitos

Para se tornar um doador basta estar com boa saúde, ter entre 18 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Caso tenha entre 16 e 17 anos pode doar somente acompanhado do responsável ou representante legal. Também é importante estar bem alimentado e munido de documento de identidade oficial com foto (RG, CNH, passaporte ou Carteira de Trabalho).

O Hemoam funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h, na avenida Constantino Nery, nº 4.397, Chapada.