Governo vai destacar potencial da ciência e tecnologia no Amazonas em reunião da SBPC

Projetos na área de Ciência e Tecnologia desenvolvidos no Amazonas vão ser apresentados em evento nacional

Em uma ação conjunta de diversos órgãos do Governo do Estado, os potenciais tecnológicos do Amazonas vão ganhar destaque na 75ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que será realizada em Curitiba, entre os dias 23 e 29 de julho de 2023. O planejamento foi iniciado esta semana em reunião realizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

De acordo com o secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação da Sedecti, Jeibi Medeiros, o objetivo do Governo do Estado, é desenvolver um ecossistema de inovação no Amazonas e para isso é necessária a troca de experiências com pesquisadores e entidades de diversas partes do mundo.

“É impressionante o ganho que se tem com a participação em eventos como esses. Em uma conversa você faz a ponte com investidores e abre o caminho para o trabalho de atrair a geração de empregos e investimentos no Amazonas, além do fortalecimento da ciência e da inovação”, disse o secretário.

Segundo Jeibi, a determinação do governador Wilson Lima é de que o Governo como um todo aproveite as oportunidades para impulsionar o Amazonas para frente vencendo as dificuldades. “Vamos apresentar o que o Amazonas está fazendo em termos de ciência e tecnologia. Mostrar o que está sendo desenvolvido pela Fapeam, UEA, Seduc e demais organizações e pesquisadores no nosso Estado para a troca de experiências”, destacou.

Além da Sedecti, uma exposição deve ser realizada durante a SBPC com projetos desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas (Seduc), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Com informações da assessoria