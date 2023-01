Governo realiza, até sábado, castração solidária de animais domésticos no Prosamin+

A estimativa é de que 300 animais passem pelo serviço, que é executado pela Sema e coordenado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais

Começou hoje (12), e segue até sábado (14), o serviço de castração solidária que está ocorrendo na Comunidade da Sharp, zona leste, e faz parte das ações de sensibilização para os cuidados adequados com os animais domésticos. A iniciativa é da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas, que executa naquela área o Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+). Estima-se a castração de 300 animais, todos já cadastrados.

O serviço está sendo executado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), com o Castramóvel, e os atendimentos realizados na Escola Estadual Manuel Rodrigues de Souza, bairro Armando Mendes, zona leste. O coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, explica que esta é uma ação de caráter socioambiental, prevista no programa. “A castração previne doenças e aumenta a expectativa de vida dos animais”, afirmou.

“A população da comunidade da Sharp abraçou a causa e compareceu em peso às castrações, deixando-nos muito satisfeitos, pois isso demonstra a adesão das pessoas à pauta do bem-estar animal. Contar com parcerias, como a UGPE, dá ainda mais peso e alcance a essa política tão importante da Secretaria do Meio Ambiente”, disse Vanessa Menezes, coordenadora do Castramóvel.

Para Eduarda Oliveira, moradora da comunidade, a castração é um ato de amor: “Esta é uma oportunidade única. Ter um pet é como um filho, e necessita de cuidados. Fico feliz com essa chance de ter meu animal castrado, porque aqui há muitas pessoas que não têm condição de pagar uma clínica veterinária”, disse.

Lóris Sampaio, declarou: “Aqui no bairro, há muitos animais na rua, recebendo cuidados das pessoas da comunidade, mas agora, acredito, que com a castração, esse número diminuirá”.

