Governo do Estado começa revitalização do Hospital Platão Araújo sem parar atendimento

Unidade não passava por reforma há 10 anos e receberá investimentos de aproximadamente R$ 800 mil

O Governo do Estado assinou ontem (26), uma ordem de serviço para execução das ações de revitalização do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. A unidade, que há mais de 10 anos não passava por reforma, receberá um investimento de aproximadamente R$ 800 mil para melhorias nas instalações.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), a revitalização no hospital segue determinação do governador Wilson Lima, incluindo serviços no Sistema de Tratamento de Efluentes da unidade, instalações hidrossanitárias, reformas na cobertura, fachada, pintura e na rede elétrica.

O secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, afirmou que os atendimentos não serão afetados com as obras, que iniciam esta semana. Atualmente, a unidade de saúde realiza cerca de 8 mil atendimentos por mês, sendo referência em urgência e emergência para as zonas norte e leste de Manaus.

“No Hospital Platão Araújo isso é bastante simbólico, porque tem uma equipe de excelência. Todos nós sabemos a qualidade do serviço que o Platão Araújo presta à população, sabemos que os desafios são imensos e um deles era justamente o prédio, a aparência, você olha a fachada e, apesar da direção conseguir fazer pequenos reparos, isso vai se acumulando”, destacou o secretário, ao falar da importância da revitalização.

A diretora da unidade, Juliana Medeiros, afirmou que o programa é um sonho para a gestão pública da saúde. “Caracteriza um desejo de todos os diretores da rede, porque tem várias unidades, não só o Platão, mas todas as unidades contempladas nessa revitalização. É de suma importância, porque a população consegue visualizar o esforço que cada um acaba fazendo. A gente acaba acreditando que tem alguém lado a lado proporcionando atendimentos de qualidade e eficiência, dizendo que a população é importante”, afirmou a diretora.

Obras

As obras no hospital fazem parte do programa de revitalização das unidades de saúde, o Revitaliza+Saúde, com investimentos de R$ 29,5 milhões, oriundos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). O objetivo do Governo do Estado é revitalizar 37 locais da rede de assistência até o final do ano.

Conforme a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), que executa os serviços para a SES-AM, os trabalhos já começaram em 17 unidades, dentre as quais o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio e o Pronto Socorro da Criança da Zona Sul, Serviço de Pronto Atendimento (SPA) José Lins e o Centro de Controle de Endemias do Alvorada 2.