Governador Wilson Lima amplia leitos pediátricos clínicos e de UTI na rede estadual

Com os novos leitos, Estado reforça atendimento do público infantil diante da alta de casos de síndromes respiratórias

O governador Wilson Lima ampliou hoje (26), a rede pediátrica de saúde estadual com a entrega de 90 novos leitos – sendo 69 clínicos e 21 de UTI – para atender o público infantil que busca assistência para tratar síndromes respiratórias comuns neste período sazonal do inverno amazônico.

“Com isso a gente consegue atender essa demanda que tem sido e é, historicamente, grande nesse período do ano. Dessa forma, a gente vai garantir a essas crianças o atendimento e a qualidade, e o padrão de atendimento que elas merecem“, afirmou o governador Wilson Lima.

A entrega dos novos leitos foi feita durante visita do governador, acompanhado do secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, e do deputado estadual George Lins, ao Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), na zona centro-sul de Manaus, que passa a contar com 30 novos leitos pediátricos, sendo 20 clínicos e 10 de UTI.

“É uma determinação do governador Wilson Lima, e já tem alguns meses, de ampliar o atendimento pediátrico, e com essa sazonalidade em todo o país, que são 20 estados tendo problema com essas síndromes gripais. O governador pediu para acelerar todos esses investimentos, e fizemos”, explicou o secretário de Saúde, Anoar Samad.

O HUGV possui, atualmente, 159 leitos clínicos, com capacidade máxima de 300 leitos a depender da demanda, e mais a capacidade de 30 leitos de UTI, hoje com 10 ocupados. Segundo o superintendente do Hospital, Juscimar Carneiro Nunes, a unidade está sempre aberta a realizar parcerias com o Estado para atender a população.

“É uma parceria grande, somos da rede SUS, somos da rede estadual, e cabe a nós dar todo suporte ao Governo do Estado neste momento crítico”, disse Juscimar Nunes.

Mais leitos na rede estadual

O governador anunciou, ainda, 43 novos leitos pediátricos no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Sul, sendo 32 clínicos e 11 de UTI; e também o reforço, em unidades da zona leste, de mais 12 leitos clínicos no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Coroado, com 12 novos leitos clínicos; e também no Hospital e Pronto Socorro da Criança Joãozinho, com mais cinco leitos clínicos.

Na ocasião, Wilson Lima destacou que a ampliação já estava prevista pelo Estado, mas que por sua determinação foi acelerada para atender o público infantil com sintomas gripais. O governador alerta ainda sobre a importância da população se imunizar contra a Influenza, que já está disponível em todos os municípios do Amazonas para todos os públicos a partir de seis meses.

“É importante que os pais fiquem atentos às cadernetas de vacinação das crianças, e procurem um posto mais próximo e que os adultos também se vacinem e aproveitem para tomar a vacina bivalente. Não percam a oportunidade porque os casos aumentam significativamente“, destacou Wilson Lima.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), o Estado contabiliza o total de 252 leitos clínicos pediátricos e mais 74 de UTI na rede de saúde, totalizando 326. Agora, com a ampliação, a rede passa a contar com 416 leitos pediátricos, sendo 321 clínicos e 95 de UTI.

