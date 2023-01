Gerson Mourão é reconduzido ao cargo de diretor-presidente da FCecon

O governador Wilson Lima reconduziu o mastologista Gerson Mourão ao cargo de diretor-presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade referência para o tratamento do câncer na região. O decreto oficializando a decisão foi publicado no Diário Oficial do Amazonas, na edição de 3 de janeiro. O mandato é de 2023 a 2026.

Unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), a FCecon atendeu 4.916 novos pacientes somente em 2022. O hospital atende a população de todo o Amazonas, estados vizinhos, como Pará e Roraima, e outros países, como a Venezuela.

A FCecon oferece tratamento de cirurgia oncológica, quimioterapia, radioterapia, cuidados paliativos, além de diversos serviços multidisciplinares aos pacientes que buscam atendimento.

Processo seletivo

O governador Wilson Lima escolheu Gerson Mourão para o cargo de diretor-presidente da FCecon após um processo seletivo que seguiu normas estabelecidas no regimento interno da Fundação.

Os médicos candidatos ao cargo apresentaram curriculum vitae e proposta de trabalho, que foi avaliada por uma Comissão Avaliadora, instituída pelo Edital nº 003/2022 e formada por servidores da Fundação.

O Conselho Consultivo da FCecon deferiu os nomes, que foram encaminhados ao secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, e, posteriormente, ao governador Wilson Lima.

Avanços e projetos

Entre os avanços alcançados durante a gestão de Gerson Mourão nos anos de 2019 a 2022, estão: revitalização e modernização do Centro Cirúrgico e da Central de Material Esterilizado (CME), com a aquisição de novos equipamentos; ampliação do número de vagas para o tratamento de radioterapia; revitalização do Parque de Imagens, com a compra de equipamentos, assim como do Parque de Endoscopia.

O Laboratório de Patologia também foi modernizado com novos aparelhos, com o objetivo de agilizar a entrega de laudos de biópsias. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o Serviço de Pronto-Atendimento receberam materiais novos e reformas.

Para os próximos quatro anos, os projetos são para concluir a construção do Centro Avançado de Prevenção do Câncer do Colo do Útero do Amazonas (Cepcolu), que será referência para o tratamento das lesões no colo do útero, que vêm antes do câncer, além da implantação da endoscopia terapêutica e do projeto de tecnologia da informação na instituição.

“Agradeço ao governador Wilson Lima e ao secretário Anoar Samad pela confiança depositada em nosso trabalho. Também agradeço aos servidores da FCecon, sem os quais não poderíamos avançar no tratamento do câncer. Nos próximos anos, iremos dar sequência a um grande plano de contenção do câncer no Amazonas, para que, no final, possamos um dia dizer que o SUS de excelência, tão sonhado, é possível”, disse Mourão.