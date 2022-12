Fiocruz e parceiros promovem treinamento sobre tutoria em cursos de saúde pública

O treinamento abordou o uso adequado da plataforma AVA e as ferramentas facilitadoras de cursos e reuniões virtuais

O Projeto Ciência, Saúde e Solidariedade no Enfrentamento à Covid-19, desenvolvido pela Fiocruz Amazônia, em parceria com a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional (USAID), NPI EXPAND e SITAWI, realizou treinamento de profissionais que atuarão como tutores na Frente 1.

O treinamento abordou as ferramentas da plataforma AVA e seu funcionamento, bem como a adaptação dos conteúdos do curso de atualização Agravos imunopreveníveis de interesse em saúde pública na Amazônia para a oferta na modalidade virtual. Além disso, foram discutidas as melhores estratégias para apresentação e organização do curso de forma a garantir maior apropriação do conteúdo e adesão dos alunos em um curso remoto.

O curso, assim como o ofertado de forma presencial para 21 municípios previamente selecionados, terá o conteúdo equivalente a 32 horas de treinamento e será também ofertado para os agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde, que atuam, preferencialmente, em municípios do estado do Amazonas e Rondônia. No entanto, poderá ser disponibilizado também para profissionais de outros estados da federação.

A Frente 1 do NPI EXPAND tem como objetivo realizar oficinas de qualificação e treinamento para agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias (ACE). A oferta dos cursos presenciais já está acontecendo. Pretende-se iniciar a oferta do curso através da plataforma AVA a partir do mês de janeiro de 2023, quando estará sendo finalizada a oferta dos cursos presenciais nos municípios selecionados pelo projeto, conforme informa a Profa. Dra. Rosana Parente, coordenadora adjunta do projeto.

Sully Sampaio, cientista social e membro da equipe, considera que a ampliação da oferta do curso através desta plataforma amplia os beneficiados com a iniciativa. O processo de seleção dos alunos participantes dos cursos presenciais é de responsabilidade dos municípios, que obedece a editais específicos para este fim. Com a oferta através do AVA, os alunos poderão se inscrever diretamente na plataforma e controlar sua participação no curso, organizando seu tempo e internet disponível em seus locais de origem, pondera o coordenador de campo.

Para Cléia Soares Martins, enfermeira que atua na gerência estadual do Programa Nacional de Imunização, a oferta representa uma grande oportunidade para quem está atuando na ponta, seja ACS ou ACE, que são os profissionais de saúde que representam o elo entre as equipes de saúde e a população. Trabalhar com estes profissionais temas sobre calendário vacinal, por exemplo, possibilita envolvê-los e descobrir onde está o “gargalo” para o alcance da cobertura vacinal. Questiona sobre quais fatores nos dias de hoje contribuem para que não sejam alcançadas as coberturas vacinais adequadas? Quais os motivos que impedem os pais de levar seus filhos para vacinar? Mesmo com insumos e profissionais disponíveis, o que tem impedido as crianças a chegarem nas salas de vacina? Neste contexto, estes profissionais podem contribuir de forma significativa neste itinerário.

Já a enfermeira Mariza Quercio, considera o curso como uma ferramenta de inclusão, pois até os profissionais com maior tempo de serviço e idade mais avançada estão tendo a oportunidade de atualizarem seus conhecimentos. Com a plataforma AVA o alcance pode ser potencializado, pois aumenta a possibilidade daqueles que não conseguiram participar dos cursos presenciais, por diversos motivos, serem capacitados.

Os temas tratados no curso contribuem para o dia a dia destes profissionais. Imaginemos se no início da pandemia tivéssemos a oportunidade de oferecer um curso desse. Certamente, poderíamos ter contribuído para um cenário diferente do que foi vivenciado no Amazonas e na região Norte do país. Com o curso na plataforma AVA os alunos têm o controle do seu tempo, acessando do lugar e na hora que acharem conveniente, diz Tamiris Siqueira, enfermeira que atua também como facilitadora no projeto.

Segundo a facilitadora e participante do treinamento Juliane Belém, a imunização é um tema no qual os profissionais precisam ser constantemente atualizados, pois a depender do perfil epidemiológico populacional podem ser incluídos novos imunizantes no calendário vacinal, como no caso da pandemia de COVID-19. É importante que os ACS e ACE compreendam a importância dessa medida preventiva para que possam informar e convencer as pessoas dos seus territórios de abrangência sobre a importância de manter suas vacinas atualizadas.

Todos os participantes do treinamento ponderaram sobre os desafios e indicaram alguns pontos que merecem reflexão. A dificuldade de acesso à internet em municípios amazônicos foi o principal ponto destacado. Não obstante, embora possa parecer algo novo, alguns profissionais têm nessa modalidade a única possibilidade de acessar conhecimentos e realizar sua capacitação. Levando em consideração tais aspectos, promoveu-se um momento de discussão sobre quais seriam as estratégias pedagógicas para que os alunos possam concluir todo o conteúdo necessário para a certificação no curso, associando a experiência dos facilitadores às possibilidades de recursos disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem.

O coordenador geral do projeto, Fernando Herkrath, apresentou durante o treinamento a proposta de estruturação do curso na plataforma AVA, por meio do Campus Virtual da Fiocruz, assim como os seus recursos e as formas disponíveis para acompanhamento do cumprimento do conteúdo pelos participantes, meios para interação com os alunos e fomento à conclusão do curso. Segundo o coordenador, o treinamento dos tutores foi uma oportunidade extremamente importante também para a organização da oferta do curso no AVA, pois para além do treinamento sobre o conteúdo teórico programático, contemplando o diagnóstico e manejo de pacientes com COVID-19, bem como aspectos relacionados à imunização, houve a possibilidade de discussão com a equipe, já experimentada na oferta do curso de modo presencial, das melhores estratégias para cada item do plano de curso ser ofertado de modo virtual.

Dessa forma, os alunos terão maior capacidade de cumprir adequadamente o roteiro de estudos e concluir com êxito o curso ofertado de forma remota.

Com informações da assessoria