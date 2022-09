Fiocruz Amazônia reúne 40 especialistas em debate virtual sobre soluções na saúde pública

Mais de 40 especialistas nacionais e internacionais na área da saúde pública se reunirão para debater “Contribuições da pós-graduação na superação dos desafios em saúde pública na Amazônia”, com a realização do IV Encontro da Pós-graduação do ILMD Fiocruz Amazônia e do II Encontro dos Programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva no Amazonas. Os eventos são abertos ao público em geral e acontecerão, de 12 a 16 de setembro, das 9h às 17h, de forma gratuita com transmissão pelo canal: https://abre.ai/e0HF.

O objetivo é discutir os avanços científicos e tecnológicos, propondo intervenções na saúde regional, com uma ampla programação que contempla palestras, rodas de conversas, mesas de debate, atividades culturais e a apresentação de 60 trabalhos científicos. As inscrições gratuitas podem ser feitas nesse link: https://abre.ai/eVpR.

“Pensamos em um evento leve, rico em conhecimento e com uma pauta super importante para a nossa realidade. Estudantes e profissionais que atuam no mercado terão uma grande oportunidade de aumentar seu repertório e, futuramente, contribuir com o debate público”, ressalta o professor e coordenador do evento, Fernando Herkrath.

Programação

Na segunda-feira, 12 de setembro, às 9h, acontecerão “Atividades Pré-evento: Estratégias para a qualificação da pós-graduação”; às 14h, o Painel: Autoavaliação e planejamento estratégico dos programas de pós-graduação; e, às 16h, serão realizadas oficinas integradoras: Balanço do PDPG – Amazônia Legal (atividade interna, por subprojeto).

Já na terça-feira, 13 de setembro, às 9h, o IV Encontro da Pós-graduação do ILMD começa com a Mesa de Abertura que reunirá profissionais de renome e os coordenadores do evento. Às 10h, terá a primeira palestra com a temática “A importância da popularização e da divulgação científica”.

A primeira Roda de Conversa será realizada, das 14h às 16h, com os participantes: Alessandra Sá Siqueira, Dra. em Clínica Médica e coordenadora-geral de Assistência da Superintendência do Ministério da Saúde (MS) no RJ; Andreimar Soares, Dr. em Bioquímica e pesquisador da Fiocruz-RO; Milton Ozório Moraes, Dr. em Biologia Celular e Molecular e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); e Adele Schwartz Benzaken, Dra. em Saúde Pública e diretora da Fiocruz Amazônia.

Na quarta-feira, 14 de setembro, das 9h às 11h30, acontece a Sessão científica 1: “Uso de tecnologias e metodologias emergentes em pesquisa científica”. Os participantes são: Carla Ferreira do Nascimento, Dra. em Saúde Pública; José Luís dos Santos, Dr. em Enfermagem pela University College of Nursing (EUA) e docente da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Helder Nakaya, pesquisador e professor da Universidade Emory (EUA); e Marcelo Gustavo Calegare, Dr. em Psicologia Social e docente da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

À tarde, das 14h às 16h, haverá a Roda de conversa 2: “Estudos com populações das regiões de fronteira”, com José Joaquim Cortes, Dr. em Medicina Tropical pelo Institut de Recherche pour le Développement (França) e docente da Fiocruz Amazônia; Giane Zupellari Melo, Dra. em Enfermagem e professora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA); Paulo Cesar Peiter, Dr. em Geografia e pesquisador da Fiocruz-RJ; e Pedro Henrique Coelho Rapozo, Dr. em Sociologia e professor da UEA.

No terceiro dia, 15 de setembro, das 9h às 11h30, terá a Sessão científica 2: “Pesquisas envolvendo saúde de populações amazônicas, conhecimento tradicional, ambiente e biodiversidade”. Os palestrantes são: Leandro Luiz Giatti, Dr. em Saúde Pública e professor da Universidade de São Paulo (USP); Alessandra Nava, docente de Pós-Graduação do ILMD e Dra. em Epidemiologia Experimental; Ana Lúcia Pontes, pesquisadora e professora da Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca (Fiocruz); Luiz Antônio de Oliveira, Dr. em Ciências do Solo e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).

Para abordar a “Roda de conversa 3: “Desafios para o controle dos agravos em saúde na região Norte”, os convidados serão: Kátia Luz Torres, Dra. em Doenças Infecciosas e membro do Comitê de Ética da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCECON); Wuelton Marcelo Monteiro, pesquisador da Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) e professor da UEA; Maria Luiza Garnelo Pereira, Dra. em Antropologia e pesquisadora da Fiocruz Amazônia; Bernardino Albuquerque, Ms. em Doenças Infecciosas e docente da Ufam.

No último dia, 16 de setembro, a programação começa às 9h e segue até 11h30 com a Sessão científica 3: “Lições aprendidas com a pandemia de COVID-19” Os participantes são: de Pritesh Jaychand Lalwani, Dr. em Imunologia e pesquisador da Fiocruz Amazônia; Valdinete Alves do Nascimento, Dra. em Biologia Celular e Molecular e bióloga plena no ILMD; Carlos Machado de Freitas, pós-Doutor pela USP e pesquisador da Fiocru-RJ; e Celia Landmann Szwarcwald, Dra. em Saúde Pública e cientista da Fiocruz-RJ.

Das 14h às 15h30, acontece a palestra de encerramento “A contribuição da pós-graduação em saúde pública/saúde coletiva para a consolidação do SUS”. A temática será abordada por Maria Cecília Minayo, editora científica da revista “Ciência & Saúde” e pesquisadora titular da Fiocruz-RJ.

Já a mesa de encerramento reunirá os profissionais: Eduarda Ângela Cesse, Dra. em Ciências da Saúde e professora titular da Fiocruz-PE; Rosana Cristina Pereira Parente, Dra. em Agronomia e docente titular aposentada da Ufam; Adele Schwartz Benzaken, Dra. em Saúde Pública e diretora da Fiocruz Amazônia; e Fernando José Herkrath, pesquisador da Fiocruz-AM, professor da UEA e coordenador do IV Encontro.

II Encontro dos Programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva no Amazonas

Como proposta de complemento, o ILMD também promoverá o II Encontro dos Programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva no Amazonas, de 13 a 15 de setembro. O evento paralelo, que possui a mesma temática, terá três mesas de debate, uma para cada dia e sempre às 16h.

Na abertura, terça-feira, 13 de setembro, o público aprecia a Mesa de debate 1: “Saúde rural: o papel da atenção primária à saúde”, com Aylene Emilia Moraes Bousquat, Dra. em Medicina Preventiva e professora da USP; Socorro de Fátima Moraes Nina, Dra. em Sociedade e Cultura na Amazônia e docente da UEA; Maria Luiza Garnelo Pereira, Dra. em Ciências Sociais e pesquisadora titular aposentada da Fiocruz Amazônia; e Sâmia Feitosa Miguez, Dra. em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, e professora da UEA.

No segundo dia, o foco será “O papel estratégico do binômio docente/discente frente aos desafios para a qualificação dos programas de pós-graduação em Saúde Coletiva no Amazonas”. Os participantes serão: Bernardo Lessa Horta, Dr. em Epidemiologia e associado da Universidade Federal de Pelotas (UFPel); Victor Aquino, representante discente do Doutorado em Saúde Pública na Amazônia (Daspam-Fiocruz); e coordenadores dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) da área de Saúde Coletiva, na Fiocruz.

Finalizando, acontecerá a Mesa de debate 3: “Relatos de experiências discentes: contribuições para a superação dos desafios em saúde pública na Amazônia”, que terá Rachel Geber Corrêa, discente de Mestrado em Saúde Coletiva (PPGSC-UEA); Márcia Larissa Pereira de Menezes, egressa de Mestrado em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia (PPGVIDA-Fiocruz); e Gisele Reis Dias, discente de Doutorado pelo Daspam-Fiocruz.

Com informações da assessoria do ILMD / Fiocruz Amazônia