Fiocruz Amazônia parabeniza a Fapeam pelos 20 anos de fomento à pesquisa científica

O Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) foi uma das instituições presentes, na tarde de ontem (23), à Sessão Especial da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM) em homenagem aos 20 anos de atuação no desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam). Representando a diretora da Fiocruz Amazônia, Adele Schwartz Benzaken, a diretora substituta Stefanie Lopes, compôs a mesa de honra da solenidade, ao lado de representantes de diversas instituições de ensino e pesquisa do Amazonas, parceiras da fundação. A Fapeam é uma das principais fomentadoras das pesquisas realizadas pela Fiocruz Amazônia.

Segundo Stefanie, a homenagem e o reconhecimento à Fapeam são de suma importância, tendo em vista que há duas décadas a instituição vem contribuindo com o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado através do fomento de bolsas de estudos, projetos de pesquisa, de extensão e de comunicação científica. “Hoje, a fundação está consolidada e mostra resultados em números impressionantes, sendo a segunda agência de fomento nacional em montante de recursos aportados, chegando a R$ 500 milhões para a área de Ciência Tecnologia e Inovação (CT&I) e a primeira na proporção de bolsas fomentadas aos estudantes de pós-graduação no Estado. Um trabalho que impressiona e demonstra a relevância da instituição em níveis regional e nacional”, destacou a pesquisadora.

Fundada em 2003, a Fapeam tem como missão fomentar a produção e a difusão do conhecimento científico, tecnológico e de inovação, visando contribuir para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Stefanie destacou outro dado importante, ressaltado na sessão especial pela diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales. Segundo ela, um estudo preliminar da Fapeam revelou que 95% dos bolsistas de Pós-graduação apoiados pela instituição estão nucleados no Estado, em diferentes áreas, contribuindo significativamente com o desenvolvimento regional. “O ILMD/Fiocruz Amazônia é uma das instituições sediadas no Estado e que é apoiada pela Fapeam, sem sombra de dúvidas a principal agência fomentadora das atividades de ensino e pesquisa, desenvolvidas na instituição”, salientou.

Entre 2022 e 2023, cerca de R$ 6 milhões foram aportados para as pesquisas na instituição, além de 58 cotas e bolsas de Pós-Graduação, que atendem aproximadamente 50% do corpo discente do ILMD/Fiocruz Amazônia. “É gratificante ver este protagonismo da Fapeam e esta sessão especial de reconhecimento, pois isto permite que a sociedade civil e o Poder Legislativo percebam a importância da fundação para o crescimento do Amazonas e o desenvolvimento da região amazônica, nas áreas de biotecnologia, meio ambiente, saúde, tecnologia da informação, energia renovável, entre outras”, completou.

A solenidade contou com homenagens aos ex-diretores-presidentes da Fapeam, Maria Olivia de Albuquerque Ribeiro Simão, professora da UFAM, Edson Barcelos, pesquisador da Embrapa; o primeiro diretor-presidente, José Aldemir de Oliveira (in memorian), Odenildo Sena, professor da UFAM aposentado; e René Levy, professor da UEA.

Com informações da Fiocruz Amazônia