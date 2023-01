FCecon adquire equipamento de segurança inédito para centro cirúrgico

O Centro Cirúrgico da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), conta com mais duas unidades de um equipamento inédito na fundação. Trata-se da caixa aquecedora automática, que assegura maior segurança ao aquecer e manter a temperatura adequada dos frascos, que contém substâncias a serem administradas aos pacientes, durante os procedimentos cirúrgicos.

Foram adquiridas duas caixas aquecedoras, que estão disponíveis para o Centro Cirúrgico da FCecon desde este mês de janeiro. Os aparelhos somam-se a diversos novos equipamentos para o setor, que passou por uma grande modernização e revitalização nos últimos quatro anos.

“O Governo do Amazonas investiu mais de R$ 6,4 milhões no Centro Cirúrgico e na Central de Material Esterilizado (CME) da Fundação Cecon, nos últimos quatro anos. Foram reformas nos pisos vinílicos, repousos técnicos médico e de enfermagem, e mudança na estrutura física de paredes, e diversos equipamentos que foram adquiridos”, disse o mastologista Gerson Mourão, diretor-presidente da FCecon.

São novos focos cirúrgicos móveis e de teto com tecnologia a LED, camas fawler elétricas, torres de vídeo, mesas cirúrgicas, carros de anestesia, lavadoras ultrassônicas, termodesinfectadora, entre outros.

Segurança

A caixa aquecedora automática assegura maior segurança ao aquecer e manter a temperatura adequada dos frascos, que contém substâncias que são administradas em veias, artérias e articulações dos pacientes, durante os procedimentos cirúrgicos, e nas lavagens de cavidades operatórias.

As substâncias, administradas juntas ao soro fisiológico, devem estar em temperatura semelhante à temperatura corporal do paciente, para evitar choques térmicos.

O equipamento utilizado anteriormente era adaptado. A aquisição é inédita na instituição. “Com a aquecedora automática, já temos a temperatura ajustada adequada, semelhante à temperatura corporal. O equipamento possui um visor, onde podemos monitorar. Esta é a primeira vez que o Centro Cirúrgico da FCecon tem este equipamento, o que é um ganho aos pacientes e servidores em segurança nos procedimentos”, afirma a gerente do Centro Cirúrgico da FCecon, enfermeira Graça Gondim.

Fluxo

A FCecon realiza em torno de 20 a 25 cirurgias de médio e grande portes por dia. Com a revitalização do setor, em 2022, todas as nove salas cirúrgicas estão aptas para a realização de procedimentos, o que também ocorre pela primeira vez na unidade de saúde.