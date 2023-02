Escola do Legislativo está com inscrições abertas para cursos do mês de março até dia 28

A Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), abriu hoje (15), as inscrições para mais de 80 cursos que vão iniciar em março de 2023. Os interessados podem efetuar o cadastro até o dia 28 de fevereiro.

Os cursos profissionalizantes serão disponibilizados na modalidade Ensino à Distância (EaD) e têm duração, em média, de 30 horas, com direito à certificado de conclusão. Cada pessoa pode realizar inscrição em até três cursos com o prazo de até 30 dias para finalizá-los.

De acordo com a gerente da Escola do Legislativo da CMM, Yasmin Rodrigues, inscritos que participaram e concluíram as aulas no mês de fevereiro também poderão fazer os cursos de março. Ela destacou a importância da iniciativa para o cidadão.

“Esses cursos são voltados para qualificação das pessoas. Hoje temos um mercado de trabalho que procura sempre pessoas qualificadas em diversas áreas e nós estamos oferecendo um leque de opções para as pessoas se qualificarem e se formarem”, afirmou Yasmin.

Sobre a Escola

A Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony foi instituída no âmbito da CMM no dia 12 de setembro de 2007 pelo então Presidente da Casa, vereador Leonel Feitoza, por meio da Resolução 049/2007.

A escola fica diretamente subordinada à presidência da Câmara, trazendo em sua estrutura um laboratório de informática, uma biblioteca e uma sala de aula com capacidade para 30 alunos, estruturada para qualificar os servidores do Poder Legislativo e oferecer cursos profissionalizantes à comunidade em geral.

Com informações da CMM