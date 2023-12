Sabin conquista pela oitava vez, prêmio por estar entre as melhores empresas do Norte

O Sabin Diagnóstico e Saúde foi premiado pela oitava vez consecutiva como uma das melhores empresas para se trabalhar na região Norte do Brasil. A certificação regional do GPTW (sigla em inglês para Great Place to Work) é publicada desde 2016 e o Grupo, que está no Norte há mais de 11 anos, se manteve em destaque no ranking em todas as edições.

A cerimônia de premiação aconteceu na última semana, em Manaus (AM), e reuniu 20 companhias concorrentes nas categorias pequenas, médias e grandes empresas. O Sabin conta com 546 colaboradores na região Norte, concorrendo na categoria de médias empresas, figurando entre as três melhores empresas para trabalhar na região.

“Alicerçamos nossa empresa em valores como credibilidade, ética, respeito à vida, qualidade, inovação, simplicidade e responsabilidade socioambiental. Ficamos muito felizes pela consistência dessa trajetória de reconhecimentos dos nossos colaboradores e de instituições, nacionais e internacionais, que nos inspiram a investir continuamente nas melhores práticas de gestão”, afirma a presidente-executiva do Grupo Sabin, Lídia Abdalla.

A empresa foi representada na cerimônia pelos gestores regionais do Tocantins, Nayara Borba; Pará, Izaura Souza; e Amazonas, Regina Moura e Fabiano Castro. Ao receber a certificação, Castro ressaltou que a oitava premiação consecutiva no GPTW Norte demonstra o alcance da empresa em seu principal propósito que é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. “E esse prêmio demonstra que temos alcançado esse objetivo”, disse.

Neste ano, o Sabin também foi eleito pelo GPTW como a melhor empresa para trabalhar no Brasil, na Dimensão Pessoas, na categoria Saúde, além de conquistar as segundas posições dos rankings Centro-Oeste e Saúde, na categoria Medicina Diagnóstica, entre as grandes empresas. Com a valorização dos colaboradores no centro do seu objetivo, a empresa investe na educação continuada, na diversidade e inclusão, na saúde e bem-estar, na participação nos resultados e na cultura de feedback.

Regional

Na região Norte, o Sabin Diagnóstico e Saúde, principal marca de serviços do Grupo Sabin, está presente no Amazonas, Pará, Roraima e Tocantins, com 28 unidades de atendimento. A empresa oferece serviços de qualidade e confiança à população desses estados, contribuindo para o desenvolvimento regional e a promoção da saúde. O Sabin também apoia projetos sociais e ambientais na região, como o Projeto de Reciclagem de Resíduos de Serviços de Saúde, em Manaus.

“Esse é um prêmio de muitas mãos. É uma premiação do nosso grupo, da nossa equipe regional e de todos os estados que preenchem a região Norte dentro do Sabin. Consideramos ainda mais significativo porque somos uma empresa que valoriza as pessoas, elas são o centro da nossa estratégia. Então, quando recebemos um prêmio desses, mostra que estamos no caminho certo”, afirma a também gestora regional Amazonas, Regina Moura.

Dentre os projetos e ações voltadas para a gestão de pessoas, destacam-se o Programa de Diversidade e Inclusão, que fortalece a cultura participativa e estimula a representatividade de diferentes grupos sociais; o Programa de Educação Corporativa, que oferece cursos, treinamentos, workshops, palestras e mentorias para colaboradores; Programa de Qualidade de Vida, voltado a ações de prevenção, promoção e assistência à saúde; e Programa de Reconhecimento, que valoriza colaboradores que se destacam por atitudes e resultados por meio de premiações, homenagens e oportunidades de crescimento.

Colaboradores

Presente na cerimônia de premiação, o consultor da GPTW Brasil, Matheus Agricola, afirmou que o processo de seleção das melhores empresas da região Norte impactou 19 mil colaboradores, com uma forte presença de jovens. Do total de funcionários, mais da metade (58%) têm entre 26 e 44 anos.

“Outro dado que chama a atenção é o de gênero. De todas as pessoas consultadas nas empresas, somente 24% são mulheres. Quando falamos em liderança, o número é menor ainda. Somente 17% delas estão em cargos de alta liderança. Essa é uma provocação importante que eu faço para que possamos trabalhar não só a diversidade de gênero, mas também o público LGBTQIA + e a diversidade racial”, ressaltou.

Na contramão dos dados que expressam uma ainda existente desigualdade de gênero, o Sabin, fundado por duas mulheres, se destaca pela força de trabalho feminina. Do total de colaboradores no país, 77% são mulheres. O número se expressa também nas funções de liderança da empresa. A cada 10 cargos de chefia, 7 são ocupados por mulheres.

Em abril deste ano, o Sabin foi vencedor do prêmio “Mulheres na Liderança”, da organização sem fins lucrativos WILL – Women in Leadership in Latin America.

Por suas ações em prol da diversidade, equidade e inclusão, neste ano, o Sabin também conquistou o GPTW Diversidade, na categoria Étnico/Racial; recebeu o Prêmio Eco 2023, da Câmara Americana de Comércio (Amcham), na categoria ‘Sustentabilidade em Processos’ com o case ‘Diversidade e Inclusão na Pauta Estratégica dos Negócios’; além de ocupar a 1ª posição, entre empresas de Saúde, na Pesquisa Ethos/Época, dentre outros reconhecimentos.

Com informações da assessoria