Encontro de Pesquisa em Comunicação da Amazônia está com inscrições abertas até dia 28

Há também possibilidade de inscrições com submissão de trabalhos científicos em um dos sete Grupos de Trabalho do Encontro

“Novos olhares comunicacionais: marcas da pandemia, perspectivas científicas e subjetividades nas Amazônias” esse é o tema da V edição do Encontro de Pesquisa em Comunicação na Amazônia (EPCA), evento científico promovido por discentes, docentes e técnicos administrativos do Programa de Pós-graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia, da Universidade Federal do Pará (PPGCom/UFPA), que acontece nos dias 3 e 4 de novembro de 2022 no Campus Guamá da UFPA, com transmissão e atividades remotas. O Encontro está com inscrições abertas até o dia 28 de outubro, pelo site www.even3.com.br/epcaufpa2022/, e são gratuitas para participantes ouvintes, que podem ser alunos de graduação, pós-graduação, profissionais e demais interessades.

A iniciativa tem o objetivo de estimular o desenvolvimento de um ambiente de reflexão politizada sobre as pesquisas em Comunicação na Amazônia, além de envolver discentes, egressos, docentes do PPGCom e de outros programas e pesquisadores de áreas afins. Para a coordenadora do PPGCom, professora doutora Rosane Steinbrenner, o momento é de estímulos e retomada.

“Com o EPCA, pretendemos estimular a criação de um ambiente propício à construção de diálogos sobre a Comunicação na região, já que se trata de uma iniciativa necessária para a pós-graduação stricto sensu que se encontra afastada das áreas que são centros de produção acadêmica do Brasil. A partir da Comunicação, dá-se conta da efervescência de importantes discussões sobre fenômenos que perpassam a vida social de um espaço heterogêneo”, disse.

Para o discente do PPGCom Lucas Corrêa, que atua na Comissão Científica do evento, pensar esta edição do Encontro é se desafiar a construir um EPCA que também carrega as marcas da pandemia.

“Nossa última edição foi em 2020 e depois desse hiato, marca da pandemia, estamos reconstruindo um espaço tão especial de discussão sobre nossas pesquisas em comunicação nas Amazônias. Queremos, não só o evento por si, mas o fortalecimento da ciência na região a partir desses novos olhares comunicacionais, tão desafiadores”, pontuou.

Programação

Entre os convidados que farão parte do Encontro está a professora doutora Kátia Lerner, que também é pesquisadora do Laboratório de Comunicação e Saúde do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Laces/Icict), onde coordena o Observatório de Saúde na Mídia, da Fiocruz e será o principal nome da conferência de abertura que resgatará os novos olhares comunicacionais sobre as marcas da pandemia.

Além das conferências, o EPCA realiza a III Jornada Interprogramas, que terá como tema “Pluralidade de olhares sobre as “Amazônias” – Semelhanças e Particularidades”. A Jornada Interprogramas é um espaço de diálogo a aproximação entre pesquisadores de programas de pós-graduação em Comunicação de outras universidades da região e terá como proposta, os novos olhares comunicacionais por meio das pesquisas científicas e subjetividades nas Amazônias.

Trabalhos Científicos

O EPCA 2022 também abriu chamada para trabalhos científicos. A chance é para quem quer trazer suas pesquisas para algum dos Grupos de Trabalho (GTs), como forma de diálogos e experimentação da pesquisa entre seus pares.

Nesta edição, os GTs serão online e estão distribuídos entre as seguintes áreas temáticas: Narrativas e Experiências do Contemporâneo; Consumo e Comunicação; Midiatização e circulação; Processos Comunicacionais e Interseccionalidades: raça, gênero e sexualidades; Comunicação, Política, Colonialidades e Insurgências; Comunicação, Etnicidades e Cidadania; e, Imagem, Política e Resistências.

Para quem desejar submeter trabalhos científico, no formato de resumo expandido com até 3 laudas, a taxa simbólica é de R$ 25 e as submissões podem ser feitas até o dia 2 de outubro de 2022, por meio do link www.even3.com.br/epcaufpa2022/. Lá também estão todas as orientações de submissão e o template do Encontro.

