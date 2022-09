Em Tefé, Braga reafirma compromissos com saúde, segurança pública e combate à fome

Senador realizou carreata e comício no município ao lado de candidatos a deputados federais e estaduais da coligação “Em defesa da vida

Em cima de carros, motocicletas, bicicletas, caminhões e ocupando as calçadas, varandas e agitando milhares de bandeiras do 15, a população de Tefé recebeu o candidato ao Governo do Amazonas pela coligação “Em defesa da vida”, senador Eduardo Braga (MDB). Com entusiasmo, a cidade parou ontem (16), para dar as boas-vindas aos candidatos.

De cima de uma picape, em uma longa carreata, ao lado do ex-prefeito da cidade, Sidônio Gonçalves, uma das principais lideranças políticas de Tefé, e das candidatas à Câmara Federal, Vanessa Grazziotin (PCdoB) e do MDB, Viviane Lima, e dos candidatos à Assembleia Legislativa, André Marsílio e Jesus Alves, ambos do MDB, Braga acenava para o público em sinal de agradecimento.

Na praça Remanso do Boto, onde aconteceu o comício, com a presença de lideranças de pescadores, comerciantes, religiosas e de agricultores, Braga afirmou que o maior inimigo dos amazonenses é a fome e que vai promover o desenvolvimento econômico e social do Estado com o projeto Novo Cidadão, que vai garantir R$ 500 às famílias carentes.

“O meu compromisso é com o Amazonas, é com os amazonenses. E aqui em Tefé, eu e o Lula firmamos o compromisso com o povo que, a partir de janeiro de 2023, vamos combater a fome. O Lula vai garantir de forma definitiva um auxílio de R$ 600 e eu vou criar o auxílio estadual de R$ 500. Ou seja, serão R$ 1,1 mil para ajudar o povo a comprar o gás e alimentos, e acabar com a fome”, disse Braga.

Novo hospital

Eduardo Braga também assumiu o compromisso de construir um hospital moderno no município, e garantir atendimento médico com consultas, exames e cirurgias especializadas. “Sei que o Hospital São Miguel fechou., mas eu como governador, vou construir o hospital que Tefé merece e precisa”, afirmou.

Outra proposta de governo do candidato do MDB é o de zerar em 120 dias a fila do Sistema de Regulação da Saúde (Sisreg) em Manaus e nos 61 municípios.

Emendas para Tefé

O senador lembrou que, durante sua gestão como governador (2003 a 2010), construiu as estradas do Agrovila e da Emade. “E fiz de Caiambé uma vila pavimentada com água, com luz, com escola e com assistência de saúde. E vamos construiu o porto que tanto a população de Tefé sonha. Vamos realizar outro sonho do povo, que é a ponte que vai ligar Tefé ao Abial”, garantiu.

Braga lembrou que destinou mais de R$ 42,7 milhões em emendas para o município, sendo R$ 15 milhões para a saúde e outros R$ 22,4 milhões para a construção do muro de contensão de erosão da orla da cidade. “A feira foi construída com recursos que destinei para Tefé, que tem hoje a maior feira coberta do Amazonas. E queremos fazer muito mais por Tefé”, disse o candidato do MDB.

Em Tefé, o senador disse que, para realizar todas as transformações que o Amazonas necessita, precisa de um presidente “de verdade” e pediu para a população votar no 13 do presidente Lula. “Eu e o Lula já mostramos que sabemos fazer e queremos fazer mais. Juntos, realizamos grandes obras para o Estado, como o programa Luz Para Todos, o Gasoduto Coari/Manaus e a construção de casas populares”, lembrou o candidato do MDB.

Com informações da assessoria