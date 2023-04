Em Brasília, Alonso Oliveira solicita mais agências da Caixa Econômica para Manaus

A equipe técnica da Caixa garantiu que trabalharão na implantação das agências na capital amazonense

O vereador Alonso Oliveira (Avante), esteve reunido, nesta semana, em Brasília (DF), com a diretoria da Caixa Econômica Federal, onde solicitou a implantação de novas agências bancárias e casas lotéricas para os bairros Colônia Antônio Aleixo e Puraquequara, localizados na zona Leste de Manaus. A equipe técnica da Caixa garantiu que farão todo o possível para a implantação das agências nesses locais da capital amazonense.

Também participaram do encontro o Deputado Estadual, Daniel Almeida (Avante), e o Deputado Federal Capitão Alberto Neto (Partido Liberal). O parlamentar destacou, durante a reunião, a importância da implantação das agências e lotéricas da Caixa nesses locais, que vai proporcionar mais facilidade aos moradores, que não precisarão percorrer grandes distâncias para ter acesso a uma agência bancária.

“Ficamos muito felizes com o resultado desse encontro aqui em Brasília, pois este é um grande ganho para as pessoas dos bairros Colônia Antônio Aleixo e Puraquequara. A Caixa Econômica é um grande prestador de serviço para a sociedade, inclusive, atendendo a faixas da população mais carente que precisa de acesso a benefícios sociais. Também estou à disposição do banco para auxiliar na implantação da agência” explicou o vereador.

Com informações da assessoria