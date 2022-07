Eduardo participa de convenção do PCdoB em apoio à candidatura de Vanessa Grazziotin

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) participou hoje (23), do lançamento da pré-candidatura da ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) a deputada federal nas eleições deste ano, pela federação que reúne PT, PCdoB, PV, PSOL, e MDB.

Essa foi a primeira aparição pública do senador em uma convenção partidária de lançamento de candidatura da chamada “ala de oposição” de apoio a pré-candidatura do ex-presidente Lula à Presidência da República e contrária ao governo Jair Bolsonaro (União Brasil), que concorre a reeleição.

Na última semana o senador do MDB fechou aliança com Lula em encontrou na zona Sul de São Paulo, que contou com a participação de representantes do partido de outros 10 estados. Braga vai fazer palanque para Lula no Amazonas e vai concorrer ao seu terceiro mandato de governador do estado.

O MDB deve homologar a pré-candidatura do senador Eduardo até o dia 5 de agosto, último dia para a realização de convenções partidárias. O horário e o local deverá ser divulgados até o início da próxima semana, pois há a expectativa da participação do ex-presidente em um grande ato de lançamento do nome de Braga.

Com auditório lotado de correligionários do PCdoB e partidos aliados, Braga destacou a parceria com Lula, que garantiram benefícios sociais e econômicos para o Amazonas, como a prorrogação da Zona França de Manaus por 50 anos, gasoduto Coari/Manaus, ponte sobre o rio Negro e o Prosamim, um dos maiores projetos sociais e habitacionais do Estado.

*Com assessoria