Dólar cai abaixo de R$ 5,00 e Bolsa de Valores fecha semana em alta

O dólar à vista emplacou nesta sexta-feira, 2, a segunda sessão consecutiva de queda ante o real, novamente influenciado pelo exterior, onde o andamento do acordo sobre o teto da dívida nos EUA e a perspectiva de que o Federal Reserve não subirá juros em seu próximo encontro conduziram a busca por ativos de maior risco.

O dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,9549 na venda, com baixa de 1,04%. Na semana, a moeda norte-americana acumulou baixa de 0,61%.Na B3, às 17:04 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 1,26%, a R$ 4,9805.

Já o Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira, superando os 113 mil pontos no melhor momento, o que não acontecia há quatro meses, em meio a um clima externo favorável a ativos de risco, com expectativas de que o Federal Reserve possa experimentar uma pausa no ciclo de aumentos de juros nos Estados Unidos.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,83%, a 112.590,35 pontos, de acordo com dados preliminares, chegando a 113.069,55 pontos na máxima — o índice não ultrapassava o patamar dos 113 mil pontos desde o começo de fevereiro. O volume financeiro somava R$ 26,2 bilhões.

Com a alta nesta sessão, o Ibovespa conquistou um ganho semanal de 1,52%, completando seis semanas sem acumular desempenho negativo – maior sequência desde a série de sete semanas em alta de 2 de novembro a 18 de dezembro de 2020.

*Com informações de Terra