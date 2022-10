Deputado mais votado do país é bolsonarista, tem 26 anos e criticou vacina

Nikolas Ferreira (PL-MG) foi o deputado federal mais votado nas eleições deste ano. O vereador de Belo Horizonte tem 26 anos e contou com o apoio de 1.492.047 de eleitores. Ele é o primeiro mineiro a ser campeão de votos para o cargo considerando todo o país —o recorde segue com Eduardo Bolsonaro, que em 2018 recebeu 1.843.735 votos em São Paulo.

Na noite de sábado, um dia antes da eleição, Nikolas participou de uma live com o presidente Jair Bolsonaro (PL). O chefe do Executivo nacional pediu votos para o candidato mineiro.

Nas redes sociais, o político comemorou o resultado. “Oficialmente o Deputado Federal mais votado da história de Minas Gerais tem nome: Nikolas Ferreira”, escreveu.

Antes do resultado final, Nikolas tinha 3,4 milhões de seguidores no Instagram. Além disso, 1,8 milhões o acompanham pelo TikTok. No Twitter, acumula mais de 1 milhão de seguidores, mesmo número que tem no YouTube e, no Telegram, são 4,3 mil.

O bolsonarista também é o candidato ao Congresso mais bem votado da história de Minas Gerais. Antes, o mais bem votado no estado era Patrus Ananias (PT), eleito em 2002 com 520.046 votos.

Quem é Nikolas Ferreira

Nikolas nasceu em Belo Horizonte, em 1996, e se descreve como “cristão, conservador e defensor da família”. Formado em Direito pela PUC Minas, em 2020 foi o 2º vereador mais votado da capital mineira. Naquele ano, o político que era filiado ao PRTB conquistou 29.388 votos.

Segundo o deputado eleito em sua biografia da Câmara de BH, ele é contra “qualquer pauta progressista que for defendida no parlamento” e é a favor de “temas como o empreendedorismo e a educação financeira”.

Impedido de visitar o Cristo Redentor por não ter comprovante de vacina

Durante a pandemia, Nikolas Ferreira ganhou notoriedade nacional por demonstrar resistência às medidas contra medidas de prevenção à covid-19 e vacinação. Em 2021, foi impedido de visitar o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, por não apresentar comprovante de vacinação.

Mas, após a polêmica, o vereador admitiu em um podcast ter tomado a primeira dose da vacina contra a doença. Segundo o parlamentar, ele foi imunizado para poder viajar ao exterior.

“Estou me sentindo imposto, porque preciso ir para uma viagem que é importante, vou rodar a Europa trabalhando. Foi contra a minha vontade”, disse.

Investigado pelo MP

Em julho deste ano, o MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) abriu um inquérito contra Nikolas Ferreira, por um conteúdo publicado em seu canal no YouTube, no qual o político mostra um vídeo que seria de uma aluna trans utilizando o banheiro feminino de uma escola.

O pedido de investigação foi protocolado pelo Coordenador da Aliança Nacional LGBTI em Minas Gerais, Gregory Rodrigues, e as vereadoras Bella Gonçalves (PSOL-MG) e Iza Lourença (PSOL-MG).

Ao longo do vídeo, Nikolas indica que a adolescente deve ter aproximadamente 15 ou 16 anos e a chama de “menino” apesar de ela se identificar no feminino. O vereador também teria feito “propaganda contrária” à escola por permitir que a aluna utilizasse o banheiro. Segundo ele, a estudante foi confrontada pela irmã dele, que é da mesma instituição de ensino.

*Com UOL