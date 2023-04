Deputado Kim Kataguiri, líder do MBL, diz que ‘papel de Bolsonaro na oposição é sumir’

Representante da direita, parlamentar diz que acredita que ex-presidente pode ser preso e se tornar inelegível

Após três meses nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro (PL) retornou ao Brasil na última quinta-feira (30), e afirmou que retornava para fazer oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Porém, para o deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP), o ex-presidente não vai conseguir exercer esse papel.

“Há todos os elementos para ele se tornar inelegível e agora cada vez mais elementos para ele ser preso. Como é que ele vai liderar a oposição? Eu não vejo nenhuma condição nele. Aí você me pergunta: qual o papel dele na oposição? Para mim, sumir”, declarou o líder do MBL em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.

Kataguiri afirmou que vai fazer oposição ao governo Lula, mas que pode votar com o governo nos projetos que considerar positivos para a sociedade brasileira, como o novo pacote de regras fiscais. No entanto, ele critica a relação do presidente petista com o Congresso.

“Lula não tem base até agora, tanto que nenhum projeto do governo foi pautado. A base do governo hoje é só a federação do PT. A distribuição de ministérios não funcionou. Dos 37 ministérios, salvo engano, 24 são indicações do PT ou do Lula —e são os principais ministérios. O resto, pastas menos importantes, seja pela sua competência, suas atribuições ou seu orçamento, ele distribuiu entre os outros partidos, mas isso não atendeu às bancadas”, afirmou.

“Você acha que [Gilberto] Kassab vai entregar voto porque ele está com o Ministério da Pesca? Não vai acontecer. Ou você tem uma reforma ministerial radical, o PT abre mão de ministérios, o Lula abre mão de ministérios, ou o governo não vai ter base”, completou.

Com informações do Terra