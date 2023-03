David Almeida lança programa ‘Empreende Manaus’ anuncia investimentos em clubes e associações de mães da capital

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta quarta-feira, 8/3, o lançamento do programa “Empreende Manaus”, que irá beneficiar 12 mil empreendedores locais com equipamentos para desenvolvimento das suas atividades profissionais, totalizando R$ 15 milhões. O evento aconteceu no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro, e contou com a presença dos secretários municipais de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Radyr Junior; de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa; e da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Eduardo Lucas.

“Nós estamos estendendo a mão para aqueles que mais precisam. Vamos comprar de quem tem CNPJ para dar para quem tem CPF, para que esse cidadão possa crescer e um dia ter uma grande empresa, fomentando, assim, uma cadeia de empreendedorismo. Estou muito feliz e dou parabéns à iniciativa de todas as secretarias envolvidas, que estão trabalhando bastante para mudar a vida e a realidade da nossa população. Vamos levar muito mais benefícios à população que mais precisa na nossa cidade, distribuindo melhor a renda e a riqueza que nós temos aqui”, enfatizou o chefe do Executivo municipal.

Entre os grupos que serão atendidos pela ação, estão feirantes, manicures, barbeiros, cabeleireiros, borracheiros, mecânicos, pescadores, pipoqueiros, picolezeiros, vendedores de “churrasquinho” e cachorro-quente. Os interessados devem realizar o cadastro até a segunda-feira, 13/3, às 23h, no site da secretaria (semtepi.manaus.am.gov.br)

David Almeida destacou ainda que, além do investimento realizado com empreendedores da capital, a Prefeitura de Manaus irá lançar o edital de “Apoio aos clubes de mães e associações de mulheres” da capital amazonense.

“Muitas dessas mulheres são as provedoras do lar. A gente encontra essa realidade nas periferias da cidade de Manaus. Isso vai transformar. Hoje, abrimos a ajuda aos ‘clubes de mães’, e é uma honra e privilégio poder homenageá-las e ajudá-las”, afirmou o prefeito.

Projetos

Durante o anúncio do novo programa, o titular da Semtepi, Radyr Junior, enfatizou outras novidades para os empreendedores de Manaus.

“Esses projetos nasceram no ano passado, após o “Kit Pneu”. Ele nos deu a expertise de acessar os empreendedores na ponta. Nós aprendemos muito e tornamos o ineditismo em uma qualidade da nossa gestão. Hoje fez com que a gente expandisse o leque de atuação da secretaria de trabalho. Agora, não vamos só atender os empreendedores do transporte, mas vamos chegar na ponta”, citou Radyr.

Já em março, será dado o “pontapé inicial” no programa “Reforma Minha Loja”, que contemplará 26 empreendimentos por todas as zonas da cidade. O investimento em cada loja será de R$ 30 mil, totalizando R$ 780 mil.

Na busca de melhorar os serviços oferecidos à população manauara, 455 empreendedores de veículos alternativos e executivos, os famosos “amarelinhos”, receberão auxílio financeiro no valor de R$ 3,6 mil, cada, para a regulamentação dos motoristas.

Outra medida será a aquisição de 40 mil mudas de pitayas, para fomentar a produção rural manauara.