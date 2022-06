David Almeida entrega ponte Wilson Wolter Filho para garantir fluxo no trânsito de Flores

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, na tarde de hoje (27), a nova ponte da avenida Senador Raimundo Parente, localizada no bairro Flores, zona Centro-Sul, batizada de Wilson Wolter Filho, em homenagem ao ex-secretário municipal e professor aposentado da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que morreu em maio de 2020, em decorrência de complicações da Covid-19.

“Wilson Wolter foi um grande colaborador da prefeitura, um cientista, um técnico, e tem uma participação muito importante na minha vida pessoal, na política. Homenageá-lo é uma forma de reconhecer todo o seu trabalho, toda sua dedicação na Prefeitura de Manaus. A gratidão não prescreve”, enfatizou o gestor municipal.

A estrutura irá restabelecer o fluxo de veículos no local. As obras do novo equipamento urbano iniciaram no dia 17 de março deste ano, após a estrutura da ponte ser comprometida devido às fortes chuvas. A antiga ponte, em gabião, que tinha oito metros foi demolida e a equipe de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) a removeu, melhorando a estrutura e devolvendo a trafegabilidade no local.

“A prefeitura entrou de forma rápida e emergencial, dando resultados rápidos para Manaus. Hoje estamos entregando a obra concluída, com essa homenagem digna a esse homem respeitado que foi Wilson Wolter. Aqui havia um problema que agora está sendo resolvido de forma definitiva”, completou o titular da Seminf, Renato Júnior.

A ponte, que recebeu novas estruturas, agora possui 16 metros de extensão e está 1,5 metro mais alta, com o objetivo de evitar alagamentos, mesmo nos dias de forte chuva. No total, 72 estacas foram implantadas e em seguida, feita uma cortina de contenção, implantação das vigas longarinas, transversinas e a concretagem do tabuleiro, com lajes pré-moldadas, além disso, o espaço recebeu serviços no entorno como limpeza, paisagismo, pintura do meio-fio e pintura do mosaico.

Homenagem

Dono de um extenso e respeitado currículo, seu nome marcou a trajetória acadêmica e política do Amazonas. Wilson foi pós-doutor em química na Bélgica, exerceu os cargos de secretário municipal e estadual, chefe de Gabinete, enquanto Alfredo Nascimento foi Ministro dos Transportes, e foi também seu secretário particular quando este tornou-se senador. Foi superintendente da Administração das Hidrovias da Amazônia Ocidental. Por fim, aposentado como pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e professor titular das Universidades do Estado do Amazonas (UEA) e Federal do Amazonas (Ufam).

“Para nós é motivo de gratidão, de muito orgulho do legado do meu pai. É um motivo de honra estarmos aqui. Presenciamos e sabíamos do amor que o meu pai sempre teve pela cidade, pela população. Ele se dedicou muitos anos a esta cidade. Gratidão ao prefeito David Almeida por esta homenagem”, finalizou a servidora pública, Marcella Wolter, filha do homenageado.

Com informações da Seminf