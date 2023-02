Corpo do jogador Christian Atsu é encontrado sob escombros na Turquia

O atacante ganês Christian Atsu foi encontrado morto sob o prédio onde morava no sul da Turquia após o forte terremoto do último dia 6, informou seu agente turco neste sábado (18).

Atsu estava desaparecido desde o terremoto de 6 de fevereiro após o desabamento de um prédio de apartamentos em Hatay. Ele tinha 31 anos.

“O corpo sem vida de Atsu foi encontrado sob os escombros”, disse Murat Uzunmehmet a repórteres em Hatay. “Atualmente, mais itens ainda estão sendo retirados. O telefone dele também foi encontrado.”

Atsu estava programado para deixar o sul da Turquia horas antes do terremoto, mas o técnico do Hatayspor disse na sexta-feira (17) que o ganês optou por permanecer no clube depois de marcar o gol da vitória em uma partida da Super Liga em 5 de fevereiro.

Atsu ingressou no Hatayspor em setembro do ano passado, após passagens por Everton, Chelsea e Newcastle United.

“Não vamos te esquecer, Atsu. Que a paz esteja com você, pessoa linda. Não há palavras para descrever nossa tristeza”, disse o Hatayspor no Twitter.

Newcastle também prestou homenagem, dizendo: “Um jogador talentoso e uma pessoa especial, ele sempre será lembrado com carinho por nossos jogadores, funcionários e torcedores.”

Atsu somou 65 convocações por Gana e ajudou-os a chegar à final da Copa Africana de Nações de 2015, onde perderam para a Costa do Marfim nos pênaltis. Ele foi chamado pela última vez para jogar por Gana em 2019.

Ele se juntou ao Chelsea do Porto em 2013 e teve vários períodos de empréstimo em clubes como Vitesse e Bournemouth.

“O Chelsea envia nossas sinceras condolências à família e amigos de Christian e a todos os afetados pela tragédia do terremoto”, disse o clube londrino.

Mais de 45.000 pessoas morreram no terremoto que atingiu a Turquia e a Síria, e o número deve aumentar ainda mais, com cerca de 264.000 apartamentos destruídos na Turquia e muitos ainda desaparecidos no pior desastre moderno do país.