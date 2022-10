Consumo de streaming já registra o dobro do público da TV por assinatura no Brasil

De um lado, um serviço de conteúdo que explodiu no Brasil nos últimos cinco anos. Do outro, uma mídia que foi essencial por quase duas décadas, mas que, desde 2014, só faz perder público.

Trata-se dos serviços de streaming versus a TV paga.

Dados exclusivos sobre o ibope no Brasil, obtidos pelo UOL, mostram que o streaming acaba de completar o “chapéu” na TV por assinatura brasileira.

Em setembro, o consumo de streaming chegou ao dobro do da TV paga nas 24 horas do dia: 20,4% contra 10,4%. Ou seja, de cada 10 TVs ligadas no Brasil, duas passam manhã, tarde e noite sintonizadas só em Netflix, Globoplay, Disney, Discovery etc. Esse é o chamado “share” mensurado pela Kantar Media.

Já os canais pagos caíram bastante: apenas um em cada dez.

Resumindo: há o dobro de TVs ligadas sendo usadas para ver conteúdos em streaming ou vídeos na internet, em comparação com o de TVs sintonizadas em canais pagos.

Isso não significa que são os mesmos aparelhos de TV que ficam ligados 24h; é uma média dentro do total de TVs ligadas.

Disparou

Entre setembro do ano passado e neste, o público do streaming no Brasil cresceu 14%. Já o da TV por assinatura caiu 12%.

O público do streaming hoje é maior que o de Record, SBT, Band e RedeTV e todas as demais TVs abertas menores somadas.

É uma mudança definitiva de paradigma. Ao menos caso surja uma nova forma de entretenimento televisivo no futuro.

Com informações da Coluna Ricardo Feltrin / Uol