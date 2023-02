CMM delibera sobre a criação da Semana do Paradesporto, de autoria do vereador Peixoto

O PL foi aprovado na sessão desta quarta-feira e segue para a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Durante a sessão desta quarta-feira (08/02), a Câmara Municipal de Manaus (CMM) deliberou sobre o Projeto de Lei nº 501/2021, de autoria do vereador Peixoto (Pros), que institui a Semana do Paradesporto no âmbito do município de Manaus e dá outras providências. O objetivo é promover o paradesporto e, em especial, os paratletas do município.

Para o vereador, o esporte é um vetor transformador na vida de muitos jovens e adultos, mas que, apesar da força que a atividade tem, ainda está longe de ter o devido reconhecimento. Ao se tratar de paradesporto, ainda está mais distante. Por isso a ideia do PL, que visa a valorização.

“A política de esportes no Brasil, de uma maneira geral, ainda está aquém do que gostaríamos que fosse o ideal, isso de uma maneira geral. Imagina para o paradesporto? Se a gente não tem uma política certa para o esporte tradicional, para o paradesporto é menos ainda”, destaca.

Peixoto também complementa que a iniciativa visa estimular a prática esportiva. “É uma maneira também da gente poder garimpar, identificar dentro do município talentos para que a gente possa incentivar essas pessoas a continuarem a praticarem o esporte e quem sabe se tornar um atleta paraolímpico. A ideia é lançar uma semente, plantar e, quem sabe no futuro, a gente possa colher bons frutos”.

O projeto propõe a realização, anualmente, na semana do dia 21 a 28 de agosto, em conjunto com a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Com a aprovação na sessão de hoje, o PL segue para a 23ª Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O presidente da comissão, o vereador Rodrigo Guedes (Republicanos) destacou a importância do PL durante a sessão e garantiu que o trâmite da ação, pela comissão, será priorizado.

“Já estou designando o relator para que este projeto seja aprovado em nossa comissão, para que se torne realidade e seja sancionada com pelo Prefeito”, afirmou Guedes.

Com informações da assessoria