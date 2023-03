‘Chama Circular’ já tem 100 pontos de coleta de isqueiros para reciclagem em Manaus

Manaus já conta com 100 pontos de coleta do projeto Chama Circular, criado com o propósito de recolher isqueiros usados e direcioná-los para o descarte correto, a reciclagem, evitando que cheguem até o aterro sanitário.

Os pontos de coleta estão instalados em todas as zonas da cidade, em estabelecimentos como a Faculdade Fametro, CoCasa Coworking, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), Greenpeace Brasil, Fundação Amazonas Sustentável (FAS), entre outros.

Os endereços de todos os pontos em funcionamento estão disponíveis no endereço eletrônico https://chamacircular.com.br/. No site também é possível cadastrar novos pontos de coleta, independente do tipo de estabelecimento. Ao entrar no site, o parceiro irá responder um breve questionário e, em seguida, fará o agendamento para receber a caixa coletora.

O projeto é uma iniciativa piloto da empresa BIC, executada pela empresa CoCircular. O objetivo é incentivar os consumidores a fazerem a destinação correta dos isqueiros, evitando que esse material vá parar nos aterros sanitários, sem os cuidados necessários.

A meta é instalar em Manaus 250 pontos de coleta. O CEO da CoCircular, Mateus Peçanha, ressalta que é muito importante a mobilização da população, seja através da instalação dos pontos de recolhimento nos estabelecimentos comerciais e públicos ou mesmo levando isqueiros usados até os locais de coleta.

O fundador do CoCasa Coworking e parceiro do projeto Chama Circular, Daniel Falcone, destaca a relevância desse tipo de iniciativa. “Chama Circular representa uma forma de otimização na coleta de resíduos, que tem o potencial de reduzir impactos ambientais, mas também de fomentar a ideia para outros segmentos”, disse.

Segundo Daniel Falcone, o CoCASA Coworking se uniu ao Chama Circular, pois acredita em projetos que proporcionem o desenvolvimento local de forma sustentável, através de iniciativas simples, mas com grande poder de transformação.

O CoCASA Coworking funciona no bairro Parque 10 de Novembro. Trata-se de um espaço para trabalho e estudo, com foco no atendimento a estudantes e profissionais de todos os ramos.

Com informações da assessoria