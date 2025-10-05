César Tralli chega ao topo do telejornalismo ao assumir como titular do 'JN' a partir de 3 de novembro - Foto: Divulgação / TV Globo

César Tralli é o jornalista de vídeo mais admirado do Brasil. A eleição foi promovida pelo Portal dos Jornalistas.

A segunda colocação ficou com Elisa Weeck, do ‘Live CNN’, da CNN Brasil. Em terceiro, Aline Midlej, do ‘Jornal das Dez’, da GloboNews.

A preferência por Tralli não surpreende. Desde a pandemia, ele teve forte ascensão na TV. Consolidou-se no comando do ‘Jornal Hoje’ e foi de substituto a titular no ‘Edição das 18h’ da GloboNews.

A partir de 3 de novembro, assume o lugar de William Bonner na bancada do ‘Jornal Nacional’, ao lado de Renata Vasconcellos.

Ser o escolhido em votação com quase 30 mil eleitores ressalta duas qualidades de Tralli: a competência e o carisma.

Ele é um âncora com alma de repórter, sempre com informações exclusivas apuradas com as fontes nos altos escalões, e possui numeroso fã-clube.

No Instagram, o jornalista, de 54 anos, está perto de atingir 5 milhões de seguidores. É o apresentador de telejornal mais popular da web.

Compartilha a rotina de trabalho na Globo e momentos íntimos, como o almoço de marmita e a convivência com as filhas.

*Com informações de Terra

