César Tralli é o jornalista de vídeo mais admirado do Brasil. A eleição foi promovida pelo Portal dos Jornalistas. A segunda colocação ficou com Elisa Weeck, do 'Live CNN', da CNN Brasil. Em terceiro, Aline Midlej, do 'Jornal das Dez', da GloboNews. A preferência por Tralli não surpreende. Desde a pandemia, ele teve forte ascensão na TV. Consolidou-se no comando do 'Jornal Hoje' e foi de substituto a titular no 'Edição das 18h' da GloboNews. A partir de 3 de novembro, assume o lugar de William Bonner na bancada do 'Jornal Nacional', ao lado de Renata Vasconcellos. Ser o escolhido em votação com quase 30 mil eleitores ressalta duas qualidades de Tralli: a competência e o carisma. Ele é um âncora com alma de repórter, sempre com informações exclusivas apuradas com as fontes nos altos escalões, e possui numeroso fã-clube. No Instagram, o jornalista, de 54 anos, está perto de atingir 5 milhões de seguidores. É o apresentador de telejornal mais popular da web. Compartilha a rotina de trabalho na Globo e momentos íntimos, como o almoço de marmita e a convivência com as filhas.