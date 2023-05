Centro de Saúde Mental do Amazonas já atendeu mais de 5 mil pacientes

Desde que foi inaugurado pelo Governo do Estado, em agosto de 2022, o Centro de Saúde Mental do Amazonas (Cesmam) já atendeu mais de 5 mil pacientes. Com atendimento humanizado, qualificado e com equipamentos novos, a unidade atende todas as urgências e emergências ocorridas com os pacientes que apresentem alterações de comportamento, que coloque em risco a própria integridade física ou a de outros.

O Centro de Saúde Mental conta com 16 leitos de observação, além de atendimentos clínico, psiquiátrico, de serviço social, de psicologia e atendimento de urgência e emergência. O secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, ressaltou que, ainda este ano, o Centro receberá uma ampliação, para maior comodidade dos pacientes.

“Nós já temos um atendimento mais humanizado, com novos aparelhos e salas de emergência. Já foi licitado e vai ser levantado um prédio no mesmo local, bem atrás do Cesmam, onde terá mais leitos para internação. Será um Centro modelo”, disse o secretário.

A diretora da unidade, Raimunda Gomes, explicou que a unidade também tem o papel de organizar a continuidade do cuidado na rede de saúde mental, indicando o melhor serviço de saúde mental após o atendimento emergencial do paciente, podendo ser um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

“Nós trabalhamos com o atendimento compartilhado com as famílias, isso faz com que a família compreenda melhor o nosso trabalho, a doença e o cuidado. Orientamos as pessoas que procurem as unidades de saúde, onde caso venha sentir uma depressão, uma tristeza, possa fazer esse primeiro atendimento. Porque o nosso atendimento é no momento da crise, onde o paciente está fora de si e precisa de uma medicação ou uma contenção”, disse.

Rosivane Sena, de 38 anos, acompanhante de um dos pacientes que estava internado na unidade, enfatizou que a recepção foi humanizada e totalmente gratuita. Rosivane também ressaltou que é importante que todos procurem cuidar da saúde mental.

“Fomos muito bem atendidos, passamos pela avaliação médica e, se necessário, meu sogro vai permanecer internado até que tenhamos uma avaliação mais precisa. Por conta de muitas coisas que estão acontecendo, a sociedade não está preparada para receber esse turbilhão de coisas e acaba demandando essa situação. Então, precisa de um maior cuidado da saúde mental, não deixe chegar a um nível crítico, escolha a prevenção”, ressaltou.

Em dezembro do ano passado, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Amazonas (SESC-AM), entregou uma ambulância para a unidade, que vem sendo usada para transportar pacientes internados e auxiliar na qualidade do atendimento oferecido à população.

Atendimento

O Centro de Saúde Mental do Amazonas é um serviço que atende, com qualidade, segurança ao paciente, e dentro das melhores práticas, as urgências e emergências psiquiátricas, 24 horas por dia, todos os dias da semana. A unidade fica na avenida Desembargador João Machado, S/N, bairro Planalto, zona oeste de Manaus.