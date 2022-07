Casos de Covid no AM crescem mais de 500% nos últimos 10 dias; vacinação ainda é baixa

O Amazonas entra novamente na fase amarela com o aumento de casos. O número de internações também subiu de forma preocupante e alcançou 235% e a procura pela vacina ainda é muito baixa, principalmente as doses de reforço

O Amazonas teve um aumento de 507% no número de casos de Covid-19 nos últimos dez dias de junho. Os dados são dos boletins epidemiológicos divulgados diariamente pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado (FVS-AM), que monitora a pandemia.

Segundo os boletins, de 21 a 30 de junho, foram registrados em todo o estado 1.821 casos da doença, enquanto que, de 11 a 20 de junho, foram 300 casos. Nos primeiros dez dias do mês foram 195 registros da doença.

O número de internações também subiu de forma preocupante e alcançou 235%. De 11 a 20 de junho, foram 14 casos que evoluíram para a internação. Já de 21 a 30 de junho o Amazonas registrou 47 internações.

Já os registros de mortes seguem em baixa. Durante todo o mês de junho, foram registrados apenas dois óbitos em decorrência da doença – o que mostra que a vacinação tem alcançado o efeito esperado, que é de reduzir casos graves e mortes.

Para o infectologista Nelson Barbosa, a vacinação é eficaz, mas para conter essa nova proliferação da doença serão necessárias outras medidas:

“Só a vacinação não vai controlar isso. Os gestores de saúde precisam começar a pensar na volta do uso de mascaras em escolas, ambientes abertos, além de voltar a diminuir o número de participantes em shows. É preciso fazer a conscientização das medidas não-farmacológicas, mas não deixando a vacinação de lado. Tem muita gente que sequer tomou a primeira vacina em todo o estado”, avaliou.

Em um comunicado de risco emitido no dia 28 de junho, a FVS reconheceu que o estado passa por uma alta de casos. O documento fala que no período de 14 a 27 de junho a média de casos de Covid-19 passou de 26 casos para 123 casos, impulsionado pelo incremento no número de casos na capital Manaus, que passou de 18 casos novos por dia para 103 casos novos por dia.

Na contramão da alta de casos, a vacinação segue em números lentos. De acordo com a mesma FVS, entre a população que pode tomar a 1ª dose de reforço (12 anos ou mais), o Amazonas apresenta cobertura vacinal de apenas 37,9%, com a capital Manaus apresentando cobertura de 42,1%. Apenas o município Silves (72,2%) apresenta cobertura de 1ª dose de reforço acima de 70%, que é o recomendado pelos órgãos de vigilância em saúde.

Até hoje (1), em todo o estado, 459.010 pessoas estão com a aplicação da 2ª dose do esquema vacinal primário atrasado. Já 1.159.586 pessoas estão com a aplicação da 1ª dose de reforço atrasada e 343.146 pessoas ainda não tomaram a 2ª dose de reforço.

Com informações do G1-AM