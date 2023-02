Carnaval do bairro Educandos chega a sua 40ª edição e segue com a folia até terça-feira

O Carnaval de Educandos, uma das festas mais tradicionais da cidade, chega a sua 40ª edição e reuniu ontem (19), cerca de seis mil foliões na orla do Amarelinho, na zona Sul de Manaus. O evento é apoiado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Mesmo sob forte chuva, o público animado entrou no ritmo de marchinhas, frevo, samba-enredo, swingueira, axé e até funk com as bandas Laser, Lôka Tentação e Vanessa Auzier e Banda. A festa, que começou neste sábado, terá quatro dias de folia, com início às 16h e encerramento à meia-noite.

A vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga, comenta que o apoio dado aos organizadores de blocos e bandas habilitadas faz parte das políticas culturais da Prefeitura de Manaus e que o Carnaval de Educandos é Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial.

“De ordem do prefeito David Almeida, que reconhece a importância dessa expressão cultural e sua preservação, estamos apoiando com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e estrutura, mais de 100 bandas e blocos. E também estamos trabalhando para estruturar o Carnaval de Rua como um grande produto turístico da nossa cidade”, enfatizou.

O organizador do evento, Erasmo Amazonas, relata que a festa já chegou a reunir 120 mil pessoas. “Assim como toda a comunidade, no início, não imaginávamos que o sucesso seria tão grandioso. Ficamos dois anos sem nosso tradicional Carnaval e poder retornar com o evento, após essa pandemia, é indescritível. Agradeço ao prefeito pela estrutura montada e a todos os órgãos, tanto do governo, quanto da prefeitura, que estão empenhados em nos proporcionar todas as condições de conforto e segurança”, finalizou.

Programação – Carnaval de Educandos

Hoje (19), a programação musical, que inicia às 17h30, promete embalar os foliões com muito samba raiz ao som da bateria show do Mestre Marinho Saúba, da banda de metais “Demônios da Tasmânia” e outros.

Na segunda-feira (20), com ritmos variados, a line-up contará com Daniel Trindade, e as bandas “Frutos do Pagode” e “Os Embaixadores”. Os festejos vão até meia-noite.

E na Terça-Feira Gorda de Carnaval (21), a animação ficará por conta de Márcia Novo e banda, bateria show da banda do Boulevard, banda “Metais de Olinda”, entre outros.

Mais Folia

A Prefeitura de Manaus também apoiou ontem (18), simultaneamente, a realização de oito bandas habilitadas pelo Edital de Chamada Pública n° 001/2023 – Carnaval de Rua. Com programação gratuita nas zonas Norte, Sul, Leste e Oeste, a Manauscult garantiu mais folia para os moradores das localidades onde aconteceram as bandas do Dedé, do Mazon, do Netão, do Jaraqui, de Educandos, do Manicacas, da Jaqueira e das Virgens.

O Carnaval de Rua deste feriadão, que começou na sexta-feira (17), vai até a terça (21), e conta com uma programação diversificada, seguindo a tradição da festa com mais de 60 bandas e blocos de rua em todas as zonas da cidade. Após a Quarta-Feira de Cinzas, a folia recomeça no dia 23 e segue até o dia 25.

Ações de conscientização

Além de diversão, a Prefeitura de Manaus também levou ações de conscientização, como a campanha de “Combate à Exploração do Trabalho Infantil nas Ruas de Manaus”, com o objetivo de sensibilizar os foliões presentes, sobre a importância de não financiar a exploração infantil nas sinaleiras da cidade.

Com informações da Manauscult