Cão mais velho do mundo faz 31 anos; como calcular a ‘idade humana’ do seu?

Esta semana uma fofura chamada Bobi, um cão da raça Rafeiro do Alentejo, completou 31 anos e encheu as redes sociais de fofura. Mas nem todo mundo sabe a idade do próprio cachorro – que pode ter sido adotado. Além disso, muita gente tem curiosidade de saber qual a idade correspondente à dos humanos de seu pet, então, a gente explica ambos:

Idade biológica

Um dos meios possíveis para a análise da idade de um cão é a dentição, já que o período de nascimento de cada categoria de dentes e a troca dos dentes de leite pelos permanentes ocorrem em períodos pré-estabelecidos.

Um filhote, por exemplo, terá ainda seus dentes de leite, que começam a nascer com aproximadamente 30 dias de idade. Eles dão lugares aos permanentes por volta de quatro a seis meses de idade.

Outros “sinais da idade” são a pelagem esbranquiçada em cães idosos e a aparência física e o tônus muscular do animal de estimação. Vale lembrar que o veterinário irá considerar que há diferenças entre os portes dos cães na hora de fazer a estimativa de idade.

A regra dos sete

Diz o mito que para saber a idade do cachorro, em comparação à idade de um humano, basta multiplicar por sete. Ou seja, um cãozinho de três anos teria 21 anos, se fosse humano. Assim como um cachorro de 10 anos equivaleria a um idoso de 70 anos.

Contudo, a regra não é tão simples.

Outros fatores podem influenciar e interferir na estimativa: doenças, hábitos alimentares, estilo de vida e manejo que interferem nessa estimativa. Além disso, novamente temos a influência do porte e da raça dos animais nessa questão.

Os cães crescem e amadurecem em diferentes idades, dependendo do porte ou raça. Em vez de compararmos nossa idade com a idade dos cães, é fundamental que os tutores conheçam cada fase da vida do seu cão em relação ao seu porte ou raça. Assim, eles estarão aptos a promover os cuidados de saúde e nutrição necessários em cada vida do cão.

Quando um cão é considerado bebê ou filhote?

De acordo com Priscila Rizelo, a fase filhote se refere a todo o período de crescimento do cão — do nascimento até a chegada à vida adulta. Durante essa fase, os tecidos ósseo e muscular se desenvolvem, garantindo um aumento de tamanho. Também ocorre o desenvolvimento dos sistemas imunológico e digestivo e é quando o cão desenvolve seu comportamento.

Filhotes são mais brincalhões e ativos. Nessa fase da vida, devemos aproveitar o desenvolvimento comportamental para ensinar ao filhote comportamentos positivos.

Quando um cão é considerado jovem?

Cães jovens (ou adultos jovens) costumam ser muito inteligentes e ativos. Por isso, precisam de uma rotina constante de brincadeiras e atividades em companhia do seu tutor.

É nessa fase que muitos cães podem passar pelo procedimento de castração, o que diminui o gasto de energia e pode predispor os cães ao ganho de peso. Recomenda-se cuidado com a nutrição ideal e a manutenção do peso saudável.

Quando um cão é considerado adulto ou maduro?

Por ser um processo natural e que ocorre de forma gradativa, os primeiros sinais de envelhecimento podem não ser perceptíveis aos olhos do tutor.

Observa-se neste período uma diminuição do nível de atividade, menos agilidade e um possível ganho de peso.

Quando um cão é considerado idoso?

Cães idosos são aqueles que estão na segunda fase de envelhecimento e costumam apresentar sinais de velhice bem visíveis aos olhos, como:

pelagem esbranquiçada

perda de massa muscular

diminuição das funções cognitivas

distúrbio de mobilidade

pelagem mais fina

perda da capacidade auditiva, visual e olfativa

Além dos sinais visíveis, órgãos e sistemas acabam sofrendo com envelhecimento. Por isso, cães idosos são mais predispostos ao desenvolvimento de problemas cardíacos, doenças renais e diabetes.

*Com informações de Uol