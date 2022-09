Bolsonaro posta Lula fazendo o “22” e diz que petista pediu voto

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), postou, na madrugada desta 6ª feira (30), uma imagem do ex-presidente e seu maior rival no pleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), formando o número 22 com as mãos. “Após exorcismo, Lula pede voto para Jair Bolsonaro 22”, brincou.

O print foi retirado do debate presidencial da TV Globo, realizado na noite de 5ª feira (29). Na publicação, o chefe do Executivo também mencionou o embate entre o petista e o candidato Padre Kelmon (PTB), que chamou de “exorcismo”.

Kelmon iniciou a provocação citando que o vice de Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), disse que o petista queria voltar “à cena do crime”. A fala foi proferida em 2017, quando os 2 ainda eram adversários políticos.

A discussão sobre corrupção esquentou. O candidato do PTB foi repreendido pelo mediador, o jornalista William Bonner, algumas vezes por desrespeitar as regras do debate. Lula e Kelmon continuaram batendo boca depois que os microfones foram desligados.

Resposta

Em resposta ao post do presidente, apoiadores de Lula fizeram um print de Bolsonaro gesticulando durante o debate e disseram que ele fez um “L” com a mão. Veja:

*Com Poder360