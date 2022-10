Bolsonaro anuncia ‘superlive’ com 22h de duração para este sábado

Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) realizará uma “superlive”, neste sábado (22), a partir das 17h, com as participações do jorgador de futebol Neymar, o senador eleito Sergio Moro (União Brasil) e o pastor Silas Malafaia. O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira (21), durante sabatina no SBT – que em princípio seria um debate com o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que decidiu não participar.

O convite para a “superlive” foi feito durante as considerações finais de Bolsonaro. O próprio adiantou que a live terá 22 horas de duração. Além de Neymar, Moro e Malafaia, a transmissão deverá contar com outras personalidades, como o candidato ao governo paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Durante a entrevista no SBT, na ausência de Lula, Bolsonaro fez ataques ao rival nas eleições. Associou o PT a tentativas de controle da imprensa e disse que Lula “pretende calar as mídias brasileiras”; chamou de “TV minha” a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), gestora da emissora pública TV Brasil; voltou a afirmar que não tentará aumentar o número de vagas no Supremo Tribunal Federal (STF); e criticou o jornalista William Bonner, da TV Globo, por dizer que Lula “não deve nada à Justiça”.

A entrevista foi feita em parceria com Estadão/Rádio Eldorado, CNN, Veja, Terra e Rádio Nova Brasil.