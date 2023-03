Bolsa de valores brasileira dispara e dólar recua com novo arcabouço fiscal no foco

Os detalhes do novo arcabouço fiscal ainda não eram conhecidos até o meio da manhã desta quinta-feira, 30, mas as linhas básicas, que foram conhecidas quarta à noite após a reunião do ministro Fernando Haddad com líderes da Câmara, tiveram boa recepção no mercado. O Ibovespa, principal índice da B3, abriu em forte alta: às 10h27 subia 2,25%, aos 104.085,40 pontos. O dólar, por sua vez, recuava 1,18% às 10h, cotado a R$ 5,0745.

Segundo as projeções do governo, com o novo arcabouço, as despesas vão crescer sempre menos que as receitas. O projeto terá mecanismos de ajuste, chamados de “gatilhos”, em caso de não atendimento da trajetória prevista – ou seja, de desvio da rota. Por outro lado, haverá um instrumento que impedirá aumento de gastos mais acelerado quando houver expansão significativa na arrecadação.

No Relatório Trimestral de Inflação (RTI) do primeiro trimestre, o BC projeta queda da taxa real de juro no País apenas no terceiro trimestre deste ano, enquanto nos Estados Unidos as chances de manutenção dos juros pelo Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) em maio seguem sendo majoritárias. A dissonância na política monetária aponta para continuidade do juro interno atrativo. Mas investidores locais e estrangeiros ainda aguardam os detalhes da âncora fiscal para definir seus próximos passos nos mercados.

*Com informações de Terra