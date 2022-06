Belarmino Lins prestigia Festa de Santo Antônio de Borba

Na companhia do irmão, deputado federal Átila Lins (PSD), e do pré-candidato a Assembleia Legislativa do Amazonas, George Lins (UB), o deputado estadual Belarmino Lins (PP) prestigiou, no último dia 12, os festejos alusivos a Santo Antônio, padroeiro da cidade de Borba, no Vale do Rio Madeira.

Na cidade, o líder progressista e comitiva foram recepcionados pelo prefeito Simão Peixoto e pelo vice Zé Pedro Graça, juntamente com os vereadores Cartolinha, Rodrigo, Edilson Batista, Geremias, Cláudio do Zezão, Tadeu e Miguel Lima, além da primeira dama, Aldine Mirella, e da segunda Dama, Ildethe, e de secretários municipais e outras autoridades que participaram da festa em honra a Santo Antônio.

Além do evento religioso, Belarmino Lins participou de um almoço com o prefeito Simão Peixoto, o vice Zé Pedro Graça e várias outras lideranças no Centro da Maçonaria.

Cumprindo agenda de trabalho no município, Belarmino, Átila e George visitaram as obras do Centro do Idoso local, construído com recursos do Governo do Estado e que deverá ser inaugurado brevemente. O Centro deverá contar também com uma piscina a ser construída com verbas oriundas de emenda parlamentar de Átila.

Em Borba, Belarmino visitou, ainda, a área prevista para a construção da Vila olímpica local. A Vila terá recursos da ordem de R$ 1 milhão provenientes de emenda de Átila.

“A visita a Borba foi muito proveitosa, quando tivemos a satisfação de participar da Festa de Santo Antônio, de rever amigos e mais uma vez conferir o grande trabalho realizado pela administração Simão Peixoto/Zé Zé Pedro Graça, em nome do povo borbense”, disse Belão.

*Com assessoria