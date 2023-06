Bambam e Popó brigam ao vivo no Domingo Legal; ex-BBB desafiou o pugilista baiano

Troca de farpas entre os dois ocorreu após Bambam provocar o lutador baiano

Kleber Bambam e Acelino “Popó” Freitas trocaram xingamentos hoje (4), durante o programa Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli, no SBT. O campeão do BBB 1 fez xingamentos ao vivo para o pugilista, que apareceu via chamada de vídeo para responder às provocações feitas pelo rival.

A troca de farpas entre os dois iniciou após o ex-BBB desafiar o lutador baiano. “E aí, Popó? Eu te avisei que eu ia chegar no Brasil, ia lançar um foguete lá de Miami e ia vir te buscar aqui. Eu te avisei, Popó, lembra que eu te falei? O desafio está lançado. O Brasil quer ver a minha luta com você. “Eu vou arrancar sua cabeça”, provocou.

Enquanto Celso Portiolli desconversava e até brincava com o desafio lançado, Popó, que estava assistindo o Domingo Legal, entrou ao vivo via chamada de vídeo para rebater a provocação. “A gente sempre acompanha as besteiras do Bambam. É a forma do cara voltar pra mídia, se expor […] Além de ser um cara otário e desrespeitador, Bambam, ouça o que eu vou te falar: Vou te bater muito, seu otário. “Você é frouxo, você é otário”, atacou o baiano.

Com informações do Terra